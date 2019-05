Une adolescente est portée disparue à Longueuil

Le SPAL a dit avoir « des raisons de croire que sa sécurité pourrait être compromise ».

La jeune femme a les yeux et les cheveux bruns, pèse 48 kg et mesure 1,60 m. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un jeans déchiré, un coton ouaté gris, un manteau gris foncé, une casquette Nike et des bottes de style Timberland. Elle pourrait se trouver sur la Rive-Sud ou à Montréal.

Toute personne l'ayant vue est invitée à communiquer avec le 911.