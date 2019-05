Pêcheur disparu en Montérégie: la SQ se joint aux recherches

Mardi, la Régie intermunicipale de police Roussillon a rapporté qu'un homme qui pêchait sur les berges du parc longeant le le boulevard Marie-Victorin avait possiblement disparu.

Une dame a raconté aux policiers que vers 10 h 30, elle avait aperçu un homme âgé dans la soixantaine qui pêchait et qu'il y avait à ses côtés une deuxième canne à pêche et de l'équipement. À son retour, vers 13 h 15, l'homme n'était plus là alors que son équipement y était toujours.

L'homme avait une barbe blanche. Il portait un chapeau brun pâle et des bottes hautes pour la pêche.

Les policiers assistés des services incendie de La Prairie et de la Régie intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine, ainsi que de la Garde côtière, ont ratissé tout le secteur afin de trouver des éléments pouvant mener au pêcheur ; aucun indice n'a été trouvé.

L'équipement de pêche a été récupéré par les policiers.

Aux dernières nouvelles, aucun appel n'avait été logé au service de police afin de déclarer qu'un homme correspondant à la description fournie par la dame n'était pas de retour chez lui.

Le territoire qu'inspectera l'escouade nautique de la SQ est situé tout près de la Voie maritime du Saint-Laurent.