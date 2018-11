Meurtre d'un ado à L'Île-des-Soeurs: deux mineurs arrêtés

Deux mineurs, une fille et un garçon, ont été arrêtés hier soir relativement au meurtre d'un adolescent de 17 ans retrouvé mort lundi matin dans un boisé situé près de la rue de Gaspé, sur L'Île-des-Soeurs, a appris La Presse.

Les deux jeunes devraient être accusés aujourd'hui au Tribunal de la jeunesse à Montréal. On ignore le mobile du crime pour le moment et quelle était la relation entre la victime et ses présumés meurtriers.

La victime de ce 27e meurtre commis depuis le début de l'année dans la métropole est Taha Maoufiq. À l'origine, les policiers ont cru que la mort du jeune homme était d'origine accidentelle, mais c'est le coroner qui a déterminé qu'il s'agissait d'un meurtre. La victime aurait été poignardée dans le bas du corps.

Par la suite, l'enquête a été transférée à la Division des Crimes majeurs du SPVM et les enquêteurs ont rapidement identifié et arrêté deux suspects en soirée hier.

Une cérémonie en mémoire du jeune homme doit avoir lieu ce soir dans le centre islamique que fréquente la famille de la victime.

