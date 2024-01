Trois accusés du vol d’une toilette en or plaident non coupable

(Londres) Trois hommes inculpés pour le vol d’une toilette en or massif de l’artiste italien Maurizio Cattelan, il y a quatre ans dans un château au sud de l’Angleterre, ont plaidé non coupable vendredi devant un tribunal britannique.

Agence France-Presse

Baptisée « America », l’œuvre en or 18 carats comprenant siège, cuvette et chasse d’eau opérationnels était évaluée à 4,8 millions de livres (8 millions de dollars canadiens).

Elle faisait figure de pièce phare de l’exposition consacrée en septembre 2019 à l’iconoclaste Maurizio Cattelan dans le palais de Blenheim, une demeure baroque du XVIIIe siècle dans l’Oxforshire, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, et où était né Winston Churchill.

James Sheen, 39 ans, Michael Jones, 38 ans et Frederick Sines, dit Fred Doe, 35 ans, ont plaidé non coupable des charges présentées contre eux, dont cambriolage et conspiration pour déplacer un bien volé.

Un quatrième homme, Bora Guccuk, 40 ans, également inculpé pour conspiration pour déplacer un bien volé, n’a pas eu à se prononcer durant cette audience qui s’est déroulée à la Crown Court d’Oxford.

Au lendemain du vol, la police avait expliqué que les voleurs s’étaient introduits dans le palais durant la nuit du 13 au 14 septembre et quitté les lieux au petit matin, avec la précieuse toilette, occasionnant d’importants dommages et une inondation.

Les toilettes « America » avaient été exposées pour la première fois au musée Guggenheim de New York, où elles avaient été utilisées par quelque 100 000 personnes entre septembre 2016 et l’été 2017.

Les quatre accusés ont été libérés sous caution jusqu’à leur prochaine comparution devant le tribunal.