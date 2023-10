Angleterre Le tronc du célèbre arbre abattu enlevé, appel aux idées pour lui rendre hommage

(Once brewed) Son abattage, un acte de « vandalisme », avait attristé tout le pays il y a deux semaines : le Sycamore Gap, un des arbres les plus connus du Royaume-Uni, a été découpé jeudi et enlevé par les autorités du mur d’Hadrien sur lequel il était tombé.