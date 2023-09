Le Museum of Failure, ou musée des échecs, a été inauguré à Washington, avec plus de 150 produits du monde entier.

Agence France-Presse

On peut notamment y retrouver de l'eau pour chats à la saveur de poisson, des steaks Trump ou des préservatifs en spray.

L'exposition itinérante, conçue en Suède en 2017, s'est enrichie de nouveaux éléments depuis ses débuts, comme le café à l'huile d'olive - lancé cette année par Starbucks -, qui aurait indisposé certains clients.

« L'objectif de l'exposition est d'engager une conversation sur l'échec, de le déstigmatiser et, dans une certaine mesure, de l'accepter et de comprendre qu'il s'agit d'un élément très important si nous voulons innover et résoudre de grands problèmes dans le monde. Nous allons devoir prendre des risques et essayer des choses différentes », explique Johanna Guttmann, organisatrice de l'exposition.