Un invité imposant s'est glissé sous un balcon : un ours noir a choisi d'hiberner sous un balcon surélevé d'une résidence du Connecticut.

La Presse

Le 30 décembre, Vinny Dashukewich et sa conjointe Olivia Unwin étaient à l'extérieur en train de jouer avec leur chien lorsqu'ils ont constaté la présence de l'ours. L'ours, à moitié endormi, n'a point bougé.

Les ours noirs, espèce omnivore, préfèrent les bois. Les adultes mâles peuvent peser plus de 500 lbs. Au cours des 20 dernières années, la population d'ours noir a connu une importante croissance au Connecticut. Ainsi, l'État recense plus de 1 000 ours sur son territoire.

D'après le New York Times