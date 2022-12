(Genève) Des milliers de nageurs habillés en superhéros ou incarnant de personnages de toute sorte ont bravé le froid samedi en se jetant dans les eaux du lac Léman à Genève pour participer à la traditionnelle « Coupe de Noël ».

Agence France-Presse

Quelque 4000 nageurs amateurs et professionnels s’étaient inscrits pour participer sur deux jours - samedi et dimanche - à cette course annuelle qui a lieu depuis 1934.

PHOTO VALENTIN FLAURAUD, ASSOCIATED PRESS

« Chaque année on explose les records », a déclaré à l’AFP Christophe Jacot, Président du Comité d’organisation de la Coupe de Noël. « Là, on constate 4000 nageurs, il y a de plus en plus de demandes, et il y a déjà des listes d’attente pour la 85e édition ! ».

Samedi matin, certains nageurs avaient des ailes géantes de papillons, d’autres portaient des masques vénitiens et des perruques colorées. Ils se sont jetés dans l’eau à 8,8 ° Celsius par une température extérieure de -2 ° Celsius et devaient nager 100 m…

« On est bien dedans mais quand on sort, avec l’eau sur les habits c’est pas top… », a reconnu Frédéric, l’un des nageurs vêtu, comme toute son équipe, d’un costume jaune de Minions, le film d’animatio américano-franco-japonais sorti en 2015.

PHOTO VALENTIN FLAURAUD, ASSOCIATED PRESS

Christophe Jacot a reconnu que le changement de température pouvait être brutal, tout en soulignant qu’il y a « une sécurité, vous ne nagez pas seul : vous avez un problème, vous levez la main, hop, on vient vous chercher ».

« Mais le but c’est d’aller jusqu’au bout », a-t-il affirmé. « Ça va piquer quand vous allez ressortir », a-t-il dit, avant d’ajouter : « Il faut bien respirer, expirer, vas-y tranquille ! »

Un peu plus loin, un groupe de femmes habillées en Pharaons sabraient le champagne dans un jacuzzi après la course tout en mangeant des huitres. C’était la dixième fois qu’elles participaient à la Coupe de Noël.

« On commence à connaître le matériel, que faire après, pendant, que manger, comment se sustenter après la course, il faut reprendre des forces, on a de l’expérience ! », a dit l’une d’entre elles, affirmant que cette Coupe de Noël « c’est que du bonheur ! »