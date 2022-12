(Newry) Un groupe de gens déguisés en père Noël se sont rendus sur les pistes de ski dimanche pour répandre la joie de la saison du temps des Fêtes.

Associated Press

Plus de 300 personnes ont dévalé une montagne avec des barbes blanches et des chapeaux de père Noël à la station de ski de Sunday River dans le Maine, aux États-Unis. Un skieur vêtu comme le personnage du Grincheux et un costumé en sapin de Noël se sont joints à la fête.

Ce n’était pas exactement un paradis hivernal - il y avait peu de neige naturelle. Les machines à fabriquer de la neige à la station de Sunday River ont cependant produit suffisamment de neige pour la tradition annuelle.

Le « dimanche du père Noël » a gagné en popularité depuis plus de deux décennies, et a permis de récolter 7500 $ cette année pour un organisme de bienfaisance local.