Métro de Montréal Les plaintes des usagers ont triplé depuis 10 ans

La cohabitation est de plus en plus tendue dans le réseau du métro. Le nombre des plaintes à la Société de transport de Montréal (STM) a triplé l’an dernier, surtout à cause de l’itinérance et de la consommation de drogue et d’alcool, révèlent les données obtenues par La Presse.