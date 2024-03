Le directeur général de la Ville de Montréal, Serge Lamontagne, a annoncé qu’il quittera ses fonctions à la fin de l’année.

La mairesse Valérie Plante en a fait l’annonce mercredi matin lors de la réunion du comité exécutif, en vantant tout le travail réalisé par le « capitaine d’un gros bateau » depuis son embauche à la direction en 2018, notamment lors de la pandémie de COVID-19.

« On peut avoir plein d’idées au niveau politique, mais si on n’a pas la bonne personne pour les mettre en place, ça ne marche pas », a souligné Mme Plante, qui s’est montrée très émotive en rendant hommage au directeur général, qui prendra sa retraite. « La vision que notre administration porte, on n’aurait pas pu l’amener aussi loin sans lui. »

Elle a rappelé que le leadership de M. Lamontagne avait été reconnu par plusieurs distinctions, remises notamment par Institut d’administration publique du Canada et l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec.

Serge Lamontagne a d’abord occupé diverses fonctions de direction à la Ville de Montréal à partir de 2002, et a été directeur général par intérim pendant quatre mois, en 2013.

Il a par la suite quitté Montréal pour devenir directeur général de la Ville de Laval, qui se relevait alors des scandales de corruption de l’administration de Gilles Vaillancourt, avant de revenir à la tête de la métropole quatre ans plus tard.

« C’est un peu cliché, mais je quitte avec le sentiment du devoir accompli », a souligné M. Lamontagne dans une lettre envoyée aux 28 000 employés de la Ville. « J’ai eu une carrière “pas pire pantoute” et je la termine sur une belle note, ayant reçu la plus haute distinction en administration publique au Canada, en juin dernier. Cette reconnaissance, je la partage avec chacun et chacune de vous qui avez été derrière moi, en soutien dans mon rôle de gestionnaire. »

La date du départ de Serge Lamontagne n’est pas encore connue.