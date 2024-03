Un raccourci qui devrait permettre à plusieurs usagers d’économiser du temps de transfert entre le métro et le Réseau express métropolitain (REM) ouvrira finalement ses portes ce vendredi au centre-ville de Montréal.

C’est ce qu’a annoncé ce jeudi le gestionnaire du train léger, en précisant qu’il faudra détenir un titre de transport valide en main pour emprunter cet accès. Des distributrices de billets seront d’ailleurs installées à l’entrée par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) au cours des prochains jours, mais pas dans l’immédiat. On pourra néanmoins circuler dans les deux directions.

Le passage ne sera accessible que par un escalier « dans un premier temps », a précisé la Caisse de dépôt, qui assure toutefois que les ascenseurs via la gare Centrale demeurent disponibles. Des agents du REM seront sur place au cours des prochains jours pour accompagner les usagers et recueillir des commentaires.

L’ouverture de ce raccourci avait été annoncée par CDPQ Infra en 2018 avant d’être abandonnée. Les portes étaient donc jusqu’ici verrouillées, au grand dam de plusieurs usagers et organismes qui réclamaient une solution rapide.

Le tunnel piétonnier part de l’extrémité sud du quai du REM à la gare Centrale, passe par la Place Bonaventure et suit un long corridor en ligne droite jusqu’à la station Bonaventure.

Après la publication d’un article de La Presse l’automne dernier, la mairesse de Montréal Valérie Plante avait toutefois appelé les partenaires à trouver une solution dans ce dossier. Celui-ci a donc cheminé, mais aura tout de même pris plusieurs mois à aboutir, CDPQ Infra ayant dû tenir une analyse de sécurité.

« On est en pourparlers avancés avec le REM et cette situation-là devrait être réglée incessamment », disait d’ailleurs au début 2024 Richard Hylands, propriétaire de la Place Bonaventure via son entreprise Kevric. « Ça devrait être très bientôt », assurait-il.

C’est Kevric qui se chargera d’ajouter des éléments de signalétique et d’affichage, en collaboration avec l’équipe du REM.

Il y a quelques mois, La Presse avait effectué le trajet en 2 minutes et 37 secondes, contre 4 minutes et 1 seconde en passant par le chemin officiel via la gare Centrale, beaucoup plus tortueux.

Avec Philippe Teisceira-Lessard, La Presse