Valérie Plante a assuré mercredi qu’elle « ne rêve pas en couleurs » en proposant de doter Montréal d’un grand réseau de tramway d’ici 2050, alors que le transport collectif existant manque de financement.

La mairesse de Montréal réagissait à la publication, par La Presse, d’une carte préparée par la Ville de Montréal illustrant le réseau de transport dont l’administration espère doter la métropole dans les 25 prochaines années. L’illustration inclut plusieurs prolongements de métro, une toute nouvelle ligne de métro, mais aussi une pléthore de circuits de tramways.

« Je ne rêve pas en couleurs, je rêve intelligemment », a affirmé mercredi la mairesse de Montréal, en point de presse.

C’est fini le temps où l’on fait venir plus de gens, on construit des tours, des maisons, mais qu’on ne réfléchit pas au transport collectif en amont. Valérie Plante

IMAGE FOURNIE PAR L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL Modélisation de l’impact des seuils de densité proposés par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) sur les environs du métro Mont-Royal (vue vers l’Ouest et le Mont-Royal). Vision du développement du transport en commun à Montréal à l’horizon 2050.

« Je l’aime cette carte-là », a-t-elle aussi lancé. « Si on veut ne plus dépendre de l’auto solo, il faut qu’on trouve des solutions sinon on n’y arrivera pas. » Le tramway « a toujours été un mode qu’on apprécie entre autres parce qu’il est plus léger et assez rapide », a fait valoir la mairesse Plante.

Selon la carte, Montréal espère jouir d’une « offre de service bonifiée [qui] s’appuie sur des prolongements réseau de métro », notamment de la ligne bleue vers l’ouest jusqu’à Lachine, de la ligne orange (au-delà de la station Côte-Vertu) jusqu’au boulevard Gouin et de la ligne verte à l’est et au nord pour la raccorder à la ligne bleue, elle aussi rallongée. La fameuse « ligne rose » avec laquelle Valérie Plante a accédé à la mairie de Montréal, en 2017, fait un retour sur cette carte.

« Cette vision d’avenir comprend [aussi] un tout nouveau réseau de tramway qui vient ajouter une offre de service de niveau intermédiaire entre le réseau d’autobus régulier et les réseaux de métro et de train de banlieue », souligne le document.