En pleine heure de pointe mardi, une panne prolongée sur la ligne orange du métro de Montréal a ralenti des milliers de Montréalais. Un court-circuit et un dégagement de fumée dans une arrière-gare du métro ont requis l’intervention du Service incendie de Montréal (SIM), explique la Société de transport de Montréal (STM). Après trois heures d’arrêt, le service a repris peu avant 18 h.

La panne a été provoquée par un problème d’origine électrique et a débuté vers 15 h, a confirmé à La Presse la porte-parole de la STM Isabelle Tremblay. Un court-circuit aurait touché quelques voitures du métro en arrière-gare de la STM. De la fumée a aussi été repérée, ce qui a requis la mise en place de la procédure en cas d’incendie, ajoute-t-elle. Le SIM a notamment été appelé sur les lieux.

La panne touchait les stations de métro situées à l’ouest, entre les stations Côte-Vertu et Lionel-Groulx. Une vingtaine d’autobus ont permis de faire la navette entre ces stations pendant les trois heures qu’a duré la panne.

Le retour du service, d’abord prévu à 15 h 30, a été repoussé chaque demi-heure, jusqu’à 18 h, où le service a pu reprendre. En tout, la panne a duré 177 minutes.

La clientèle de la STM a été perturbée par cette interruption de service, mais personne n’a été blessé ou touché directement par le court-circuit, poursuit Mme Tremblay. Aucun employé de la STM n’a été blessé non plus.

L’impact de cette panne s’est fait sentir sur le reste de la ligne orange, où la circulation a été ralentie, et ce, en pleine heure de pointe. Vers 19 h, le métro était toujours au ralenti, a pu constater La Presse.

« Comme dans toutes interruptions de service de plus de 30 minutes, nous allons faire une enquête interne pour connaître la cause exacte, précise Mme Tremblay. Rappelons qu’en aucun moment la sécurité des clients n’a été compromise. »