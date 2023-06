L’opposition à l’hôtel de ville de Montréal accuse l’administration Plante « d’hypocrisie » pour avoir asséné aux citoyens une hausse de taxes de 4,1 % en 2023, alors qu’elle a dégagé un excédent de 343,8 millions pour l’année 2022, selon son bilan financier dévoilé vendredi.

« L’hypocrisie de l’administration Plante, c’est d’avoir imposé aux Montréalais la plus importante hausse de taxes municipales depuis une décennie, alors qu’elle présente des surplus de plus d’un quart de milliard de dollars pour l’exercice financier 2022. Dans les faits, l’administration Plante falsifie sa réalité budgétaire en taxant toujours plus, plutôt que de gérer sainement son budget » dénonce Alan DeSousa, porte-parole de l’opposition en matière de finances.

Mais selon la présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier, ces surplus sont loin d’être faramineux.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des finances, Dominique Ollivier

« Il faut rappeler que le budget de la Ville est de 6,8 milliards, donc les surplus représentent une infime portion, » a-t-elle souligné, en conférence de presse. « C’est un délicat exercice d’équilibriste qu’on a réussi à faire cette année pour balancer, en prenant sur nous les effets de l’inflation, qui a atteint 6,7 %. »

On arrive à notre limite. Une fois qu’on aura renfloué notre réserve pour la neige, qu’on aura mis de l’argent de côté pour rembourser la dette et prévu des sommes pour l’inflation, le reste va nous servir pour les urgences. On n’en aura pas de trop, croyez-moi. Dominique Ollivier

L’opposition a aussi critiqué la dépendance de la Ville à l’aide financière provenant des autres paliers de gouvernement.

« Depuis cinq ans, Valérie Plante s’époumone à critiquer le gouvernement du Québec en disant que Montréal ne reçoit pas assez d’argent, lance M. DeSousa. C’est devenu la porte de sortie facile de l’administration pour ne pas assumer ses responsabilités. En réalité, Montréal a reçu près de 200 millions supplémentaires en transferts gouvernementaux l’an dernier. »

Priorités

Dominique Ollivier a expliqué que l’administration avait dépensé l’argent des Montréalais en gardant en tête quatre priorités : la transition écologique, la sécurité urbaine, la mobilité et l’habitation.

En plus d’avoir terminé l’exercice financier par un excédent représentant 5,3 % des revenus, la Ville a réduit son ratio d’endettement en 2022.

« Le ratio d’endettement a atteint 106 %, soit 6 % au-dessus de la limite fixée de 100 %. Toutefois, il est inférieur de 13 % à celui prévu au budget 2022. Cette orientation vise à permettre un important rattrapage dans le déficit d’entretien des actifs municipaux, tout en exerçant un contrôle serré du bilan financier de la Ville, » indique le rapport annuel.

172,3 millions en heures supplémentaires

Les heures supplémentaires des employés municipaux, principalement les policiers et les pompiers, continuent de coûter cher aux contribuables, puisqu’elles ont atteint 172,3 millions, soit 94,8 millions de plus que prévu.

Dominique Ollivier a expliqué que ces coûts découlaient de la hausse de la violence armée dans la métropole et des nombreux postes vacants dans les rangs du Service de police de la Ville de Montréal, qui obligent les policiers à faire des heures supplémentaires.

En outre, un montant de 22,9 millions en heures supplémentaires découle des mesures de sécurité qui ont dû être mises en place pour la COP 15, en décembre 2022, mais qui sont remboursées en partie par le gouvernement fédéral.

Au total, la COP 15 a coûté 30,4 millions à Montréal, qui a reçu 27,9 millions d’Ottawa en compensation. « Le coût net a été de 2,5 millions pour la Ville, qui a pu bénéficier d’un grand rayonnement grâce à cet événement » a noté la numéro deux de l’administration Plante.

Parmi les autres variations de revenus, on trouve 95,9 millions de plus dans les coffres municipaux en raison de droits de mutation immobilière plus importants que prévu : les transactions immobilières ont été moins nombreuses, mais la hausse des prix a été bénéfique pour la Ville.

Par contre, les amendes et pénalités ont été moins importantes qu’anticipées, de 49 millions.