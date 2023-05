100 premiers jours à la tête du SPVM

Les trois priorités de Fady Dagher

Recruter et retenir plus d’effectifs, prévenir des fusillades et se rapprocher des citoyens : le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher, assure que les efforts sont faits pour lutter contre la prolifération des armes à feu à Montréal et améliorer les conditions de travail des policiers, qui font face à des interventions de plus en plus risquées sur le terrain.