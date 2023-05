(Montréal) La Ville de Montréal piétonnisera un quadrilatère complet du Vieux-Montréal à compter de l’été 2024 et transformera dès cette année le boulevard Henri-Bourassa en « véritable corridor de mobilité durable », a annoncé mardi la mairesse Valérie Plante, à l’ouverture du deuxième Sommet Climat Montréal.

Ces deux mesures s’inscrivent dans l’objectif de décarbonation des transports que la métropole s’est donné pour 2040.

Le Vieux-Montréal, dont seule la rue Saint-Paul est piétonne durant l’été, deviendra progressivement « le royaume des piétons », a déclaré la mairesse.

« On a la chance d’avoir un vrai quartier historique, un quartier très couru, très populaire ; on veut le rendre plus convivial », a-t-elle expliqué, citant les exemples de Vienne, Bruxelles, Amsterdam ou Montpelier, qui ont exclu les voitures de leur cœur historique.

Valérie Plante

La piétonnisation s’amorcera en 2024, le temps de délimiter le quadrilatère et de « penser à ce qui doit être mis en place pour que ce soit un succès », a indiqué Mme Plante.

Montréal entreprendra par ailleurs dès cet été la transformation du boulevard Henri-Bourassa pour y aménager un axe du Réseau express vélo (REV) et un axe de Service rapide par bus (SRB).

Cet axe de circulation de huit voies comporte « des dizaines d’écoles », des parcs se trouvent à proximité et six collisions mortelles ainsi que 42 collisions faisant des blessés graves y sont survenues entre 2014 et 2021, a souligné la mairesse Plante.

C’est aussi la voie de circulation de la Société de transport de Montréal (STM) la plus occupée de la ville, avec 50 000 voyageurs par jour, a-t-elle ajouté.

C’est le recalibrage d’un boulevard qui est névralgique. On veut le rendre agréable et sécuritaire pour l’ensemble des usagers de la route. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Un premier tronçon sera réaménagé dès cette année dans l’arrondissement de Saint-Laurent, entre les rues Félix-Leclerc et Miniac ; un deuxième le sera en 2024 dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

