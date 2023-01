Un coroner recommande un renforcement des mesures de sécurité le long de la piste cyclable du pont Samuel-De Champlain, à la suite de la chute mortelle d’un homme de 38 ans en mai dernier. Mettant en lumière des lacunes dans l’efficacité de la clôture protectrice, le rapport d’enquête suggère notamment de s’inspirer de l’aménagement du pont Jacques-Cartier.

« Je recommande à Infrastructure Canada et au gestionnaire [le Groupe Signature sur le Saint-Laurent] de rendre plus sécuritaire la piste cyclable traversant le pont Samuel-De Champlain en rendant impossibles l’escalade et le franchissement de la clôture », écrit le coroner, le Dr Jean Brochu, dans son rapport, que La Presse a obtenu.

Le coroner a émis cette recommandation à la suite d’un suicide survenu le 22 mai dernier. Ce jour-là, un surveillant du pont avait remarqué qu’un homme se tenait « debout et immobile » sur la piste multifonctionnelle du pont. Il aurait alors demandé au personnel de la centrale d’observer l’homme sur les caméras, avant de poursuivre sa route. À peine deux minutes plus tard, le surveillant était informé du fait que la personne en question « venait de sauter en bas du pont ».

La mort de l’homme de 38 ans a ensuite été constatée par un médecin à distance, après des manœuvres de réanimation qui se sont révélées infructueuses.

Dans son rapport, le coroner Jean Brochu affirme très clairement que l’aménagement de la clôture, malgré sa hauteur de 2,55 mètres, ne permet pas d’empêcher une personne de « basculer dans le vide ».

« Lorsqu’on compare cette structure avec celle qui a été installée il y a plusieurs années sur le pont Jacques-Cartier à la suite d’une recommandation d’un coroner qui avait procédé à l’investigation de plusieurs suicides dans le but de prévenir la survenue d’autres suicides, on comprend que celle-ci est beaucoup plus difficile, voire impossible, à escalader », rappelle aussi le Dr Brochu.

Rappelons qu’en 2003, le pont Jacques-Cartier a été muni d’une clôture sur toute sa longueur, une mesure qui a considérablement réduit le nombre de morts. À l’époque, c’est en effet le nombre grandissant de tentatives de suicide qui avait forcé les autorités à agir, sous la pression populaire.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Piste cyclable sur le pont Jacques-Cartier

Sur le pont Samuel-De Champlain, on trouve une « barrière dissuasive » le long de la piste multifonctionnelle. Des glissières de sécurité en béton, avec rehausse en acier, ont aussi été installées au bord des corridors routiers. Un système de surveillance vidéo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et des interphones d’urgence en lien direct avec la Sûreté du Québec sont installés sur le pont.

Un comité de travail mis en place

Le porte-parole du Groupe Signature sur le Saint-Laurent, Martin Chamberland, confirme que des discussions ont été entamées avec le coroner Jean Brochu à l’automne 2022, quelques mois après la rédaction du rapport du coroner.

« À la suite de cet appel, un comité de travail, incluant les intervenants impliqués dans la gestion du pont Samuel-De Champlain, a été mis en place pour analyser les recommandations du rapport et développer un plan d’action visant à améliorer la prévention du suicide depuis la piste multifonctionnelle du pont Samuel-De Champlain », avance-t-il par courriel.

Dans ce contexte, « la priorité du gouvernement du Canada et de Signature sur le Saint-Laurent (SSL) est d’assurer la sécurité de tous les usagers dans le corridor du pont Samuel-De Champlain », ajoute M. Chamberland. « Infrastructure Canada clarifiera la situation avec le coroner », poursuit-il.

En décembre 2021, La Presse avait révélé qu’une recrudescence des tentatives de suicide sur le pont Samuel-De Champlain avait d’ores et déjà poussé le Groupe Signature sur le Saint-Laurent à « amorcer une réflexion » sur la sécurité, au moment où des experts et des ambulanciers s’inquiétaient de la hausse de la détresse un peu partout dans la société.

Selon les chiffres obtenus de la Sûreté du Québec, quatre suicides et deux tentatives sont survenus en 2021 sur le pont Samuel-De Champlain, pendant que sur le pont Jacques-Cartier, on a recensé cinq tentatives. En temps normal, ces chiffres sont beaucoup plus bas. En 2020, aucun évènement du genre n’avait été répertorié ; c’étaient plutôt deux tentatives au pont Champlain et une au pont Jacques-Cartier.

L’année d’avant, en 2019, on avait compté une tentative au pont Champlain entre juillet et décembre. Entre janvier et juin de cette année-là, il n’y en avait eu aucune sur les deux ponts. Et en 2018, les autorités avaient recensé trois tentatives sur l’ancien pont Champlain, et aucune sur le pont Jacques-Cartier.