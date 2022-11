En octobre, la Ville de Montréal a annoncé que des travaux accessoires et d’hivernation des chantiers étaient en cours, mais que les projets eux-mêmes étaient toujours bloqués.

Le conflit commercial qui a paralysé les chantiers des deux centres de traitement du compost de Montréal n’est toujours pas réglé, quatre mois plus tard, a révélé lundi l’administration Plante.

Selon la Ville de Montréal, la construction de l’usine de biométhanisation de Montréal-Est et de l’usine de compost de Saint-Laurent prend du retard en raison d’un conflit entre le maître d’œuvre des projets (Veolia) et son sous-traitant (EBC).

Les ouvriers d’EBC ont complètement déserté les chantiers cet été. En octobre, la Ville de Montréal a annoncé que des travaux accessoires et d’hivernation des chantiers étaient en cours, mais que les projets eux-mêmes étaient toujours bloqués.

« Il y a un litige entre l’adjudicataire et son principal sous-traitant. Ce sont des dossiers complexes, on l’entend », a dit Marie-Andrée Mauger, responsable de l’environnement de l’administration Plante. « On exhorte Veolia […] de s’entendre avec son principal sous-traitant pour que nous ne soyons pas pris en otage dans ce litige privé. »

Mme Mauger a souligné que « les choses continuent d’avancer, il y a de l’activité sur les chantiers en ce moment », faisant apparemment référence aux travaux accessoires et d’hivernation en cours.

Elle était questionnée par Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent. « Comment être certain que les Montréalais n’auront pas à payer encore et encore pour les nouveaux retards ? », s’est-il interrogé.

L’usine de Saint-Laurent est complétée à 90 %, alors l’usine de Montréal-Est l’est à 60 %.

Le conseil municipal a voté lundi une augmentation de 11 millions du budget de l’usine de biométhanisation de Montréal-Est. Cette augmentation n’est pas liée à des dépassements de coûts, mais à des changements d’ordres, a affirmé Mme Mauger. « Ce ne sont pas des caprices, ce sont des éléments vraiment importants »

Ensemble, les deux usines coûteront au moins 100 millions plus cher que prévu au départ et seront livrées avec des mois – voire quelques années – de retard.