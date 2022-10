Des entraves routières importantes sont à prévoir du 21 au 24 octobre, notamment pour mettre en place la nouvelle configuration des voies en vue des travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Delphine Belzile La Presse

Une fermeture complète du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et des autoroutes 20 et 25 en direction de Montréal sera mise en place de 22 h ce vendredi à 5 h lundi matin.

L’A25 Nord, entre la sortie 90 de l’A20 et l’entrée de la rue Notre-Dame Est, sera complètement fermée. Pour entrer à Montréal, les automobilistes devront plutôt transiter par l’autoroute 20 Ouest via la sortie 82, qui mène au pont Jacques-Cartier.

Les accès aux bretelles menant de la route 132 à l’A25 Nord et à l’entrée de la rue de l’Île-Charron seront interdits. L’Île Charron n’est accessible que par l’A25 Sud.

IMAGE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL Les travaux prévus aux abords du tunnel Louis-Hippolyte La-Fontaine

Appel au transport collectif

Dès le 24 octobre, seulement deux voies par direction demeureront ouvertes dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, en prévision de la réfection majeure de l’infrastructure.

À compter du 31 octobre, trois voies sur six seront fermées. Seulement une voie sera ouverte en direction de la Rive-Sud et deux en direction de Montréal, jusqu’en novembre 2025.

Le ministère des Transports invite ainsi les usagers de la route à envisager davantage le transport collectif, en vue du chantier. Depuis mardi, des services de navettes reliant la Rive-Sud et le terminus Radisson à Montréal sont gratuits, et ce, pour trois ans.

Entraves dans l’ouest de l’île

L’A40 est à éviter dans la mesure du possible dans l’ouest de l’île de Montréal, le tronçon en direction Est entre la sortie Morgan et la suivante sera fermé dans la journée de samedi. Seulement deux voies sur trois demeureront ouvertes dans le secteur de 23 h samedi à 5 h lundi matin.

En ce qui concerne l’échangeur Saint-Pierre, la bretelle menant de la route 138 à l’A20 Ouest sera également fermée au cours de la fin de semaine. Les automobilistes devront faire un détour via la sortie 65 de l’A20 Est. Samedi et dimanche, il y aura une voie en moins entre l’échangeur et la rue Clément sur la route 138 en direction est.

IMAGE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL Les travaux prévus dans l'échangeur Saint-Pierre

Dans la couronne nord, l’A13 et l’A640 seront également à éviter dès 21 h ce vendredi. À Boisbriand, l’accès à la bretelle menant de l’A640 Ouest à l’A13 Sud sera interdit. L’A13 Nord, à la hauteur du chemin du Bois-Franc, sera partiellement fermée jusqu’à 13 h dimanche.

Un chantier dans l’échangeur Dorval

Des travaux d’asphaltage sur l’A520 et dans le secteur du rond-point Dorval sont prévus dans la nuit de dimanche à lundi. De 20 h à 5 h le lendemain matin, l’accès à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau par l’A520 Ouest sera interdit. Le terminus Dorval de la Société de transport de Montréal et le stationnement du côté sud de la gare de Dorval seront également inaccessibles. L’A520 en direction ouest sera complètement fermée entre la sortie 2 et l’A20.

IMAGE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL Le travaux prévus dans l'échangeur Dorval

Des travaux de réhabilitation de conduites d’eau potable à Dorval nécessitent également des fermetures « de longue durée » dans le secteur du boulevard Fénelon et de l’A20, indique le ministère des Transports. Une fermeture complète de la sortie 54 est notamment entrée en vigueur jeudi, jusqu’au 25 novembre.

À noter que dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, la rue Jarry Est en direction ouest, au sud de l’A40 à la hauteur de l’avenue Papineau, sera fermée du 24 octobre au 4 novembre.

Le ministère des Transports encourage la population à consulter le Québec 511 pour planifier ses déplacements. Pour connaître toutes les entraves routières et les détours dans la région de Montréal, rendez-vous sur le site de Mobilité Montréal.