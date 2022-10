La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’envolera la semaine prochaine pour Buenos Aires en Argentine, pour discuter de lutte contre les changements climatiques à l’occasion du Sommet des maires de l’organisation internationale C40, dont elle est vice-présidente pour l’Amérique du Nord.

Isabelle Ducas La Presse

Elle souhaite que Montréal exerce un leadership dans ce groupe, en montrant comment son administration s’attaque aux changements climatiques « en réfléchissant à l’extérieur de la boîte », notamment par la mise en place de son plan climat, qui demande la participation de différents partenaires de la Ville pour l’atteinte des objectifs de réduction des GES.

« C’est vraiment intéressant de discuter entre nous et de partager de bonnes pratiques », a-t-elle noté mercredi, lors de la rencontre du comité exécutif. « Souvent, ce sont les villes qui sont sur la ligne de front et qui entendent les témoignages de la population aux prises avec les impacts des changements climatiques et qui sont les premiers à souffrir. »

Les discussions du C40 porteront sur la place de la nature en ville, la biodiversité et les façons d’atteindre les objectifs de réduction des GES, notamment.

Valérie Plante voit cette rencontre comme un prélude à la COP15, qui aura lieu en décembre à Montréal, alors que des chefs d’État de partout dans le monde se réuniront pour trouver des solutions à la perte de biodiversité.

Mme Plante a l’intention de profiter de la COP15 pour souligner que les villes doivent être « autour de la table, avec les États ». « Parce qu’au final, c’est nous qui devons trouver des solutions très concrètes, très efficaces, agiles, à des situations que nos citoyens vivent », fait-elle remarquer.