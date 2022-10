PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE

Quelque 1400 Montréalais se sont portés volontaires pour sillonner les rues de la métropole mardi soir pour le dénombrement des sans-abri, chapeauté par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. « On veut chiffrer le nombre de personnes en situation d’itinérance à Montréal. On veut mieux les connaître et mieux connaître leurs besoins pour adapter les services qui leur sont offerts », a déclaré Caroline Dusablon, directrice des services sociaux et partenariats urbains du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.