(Montréal) Montréal interdit depuis minuit la distribution de sacs de plastique dans les épiceries, les boutiques et les restos, mais n’organisera pas de « chasse aux sorcières » pour punir les récalcitrants, promet l’hôtel de ville.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

L’interdiction sera appliquée comme les autres règlements municipaux, en faisant preuve de discernement. C’est ce qu’a expliqué mardi la responsable de l’Environnement au comité exécutif de Valérie Plante, Marie-Andrée Mauger, en se réjouissant de l’entrée en vigueur de l’interdiction.

« On va réduire le nombre de sacs de plastique qui va être généré », a-t-elle dit en entrevue téléphonique. « Une fois à la caisse, ça va être soit des sacs réutilisables, soit des sacs de papier. Mais il n’y aura plus de sacs de plastique. » Le règlement s’applique à tous les commerces de détail.

Mme Mauger a fait valoir que les commerçants sont informés de l’imminence de l’interdiction depuis l’adoption du règlement municipal en question, il y a un an. Plusieurs grandes chaines de supermarchés ont déjà banni les sacs de plastique de leurs caisses.

« Tout changement demande toujours un peu d’adaptation », a dit Mme Mauger. « Il peut y avoir des petits écueils, certains commerces qui vont s’adapter plus vite que d’autres, mais on est confiants que ça va bien aller. Jusqu’à maintenant, ça se passe bien, ce n’est pas un règlement qui est contesté. »

Quant aux commerces qui s’adaptent plus lentement, les inspecteurs municipaux risquent fort de faire preuve de tolérance, selon Mme Mauger, qui est aussi mairesse de l’arrondissement de Verdun. « Je peux parler pour Verdun : les inspecteurs municipaux, ils donnent d’abord un avis à la personne ou au commerçant qui n’est pas conforme », a-t-elle dit.

« Ce n’est pas une chasse aux sorcières, ce n’est pas la trappe à ticket », a-t-elle résumé.

La responsable de l’Environnement de Valérie Plante espère que les Montréalais utilisent des sacs réutilisables le plus possible et se tournent vers des sacs de papier en cas d’oubli.

Le règlement de Montréal touche les sacs distribués aux caisses des commerces, mais pas les emballages dans les épiceries. Les sacs de plastique très fins qui servent à emballer fruits et légumes ne sont pas touchés.

À partir du printemps prochain, la métropole interdira aussi tous les autres objets de plastique à usage unique, notamment les pailles et les ustensiles.