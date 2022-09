Quelques 8600 coureurs prenaient part aux deux épreuves présentées dimanche, soit le marathon et le demi-marathon.

Une participante au 30e marathon de Montréal qui a lieu dimanche a été victime d’un malaise cardiaque. Traitée sur place, on ne craint pas pour sa vie.

Vincent Larin La Presse

Vers 10 h 05, la femme, qui prenait part à l’épreuve du demi-marathon, a été prise en charge par l’équipe médicale de l’organisation et par les paramédics d’Urgences-santé.

« Elle a été réanimée sur les lieux et transportée à la clinique de l’évènement où son état fut stabilisé. Elle a été ensuite transférée dans un centre hospitalier de Montréal où d’autres investigations sont en cours. Son état est jugé stable et on ne craint pas pour sa vie », a indiqué le directeur médical du Marathon Beneva de Montréal, le Dr François De Champlain.

Rappelons que l’édition 2019 du marathon de Montréal avait été marquée par la mort de Patrick Neely, jeune coureur de 24 ans en 2019. Depuis l’évènement a fait peau neuve, laissant derrière lui ses anciens organisateurs et partenaires.

Le départ des épreuves du demi-marathon et du marathon a eu lieu à l’Espace 67 situé sur l’île Sainte-Hélène à 7 h 45 dimanche matin.

Cette année, le parcours de la course traversera l’île de Montréal en son centre, du sud au nord, empruntant ses axes les plus emblématiques comme le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis. À noter, plusieurs rues seront incidemment fermées.