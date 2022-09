Après deux ans d’absence, le Marathon de Montréal revient pour sa 30e édition samedi et dimanche.

Clémence delfils La Presse

(Montréal ) À la suite des retards et de la mort de Patrick Neely, jeune coureur de 24 ans en 2019, l’évènement fait peau neuve, laissant derrière lui ses anciens organisateurs et partenaires.

À nouvelle édition, nouveau parcours. Cette année, le marathon traversera l’île de Montréal en son centre, du sud au nord, empruntant ses axes les plus emblématiques comme le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis. Le départ de la course sera donné à l’Espace 67 sur l’île Sainte-Hélène et son arrivée, au Stade olympique. Un nouvel itinéraire qui enthousiasme les nouveaux et anciens participants. « Le parcours est beaucoup plus sympa qu’en 2019 », estime Ludovic Dessemon, coureur de 49 ans.

Vendredi, le nombre de participants inscrits s’élevait à plus de 14 000 coureurs, dont 2500 pour le marathon et 3000 pour le 10 kilomètres. Une nouvelle équipe s’active déjà pour prévenir les possibles imprévus. La dernière édition du marathon avait en effet été marquée par des retards importants et par la mort de Patrick Neely, 24 ans. « Le décès a prouvé que ce genre d’évènements peut arriver et qu’il faut s’y préparer », explique Sébastien Arsenault, nommé promoteur de la course à la suite de l’appel d’offres lancé par la mairie de Montréal en 2020.

Après un détour par le promoteur américain Rock’n’Roll, le Marathon de Montréal est revenu, il y a deux ans, entre les mains de la famille Arsenault à l’origine de sa création en 1979. Puis vint la COVID-19. « Par moments, cette pause a été un avantage, pour ajuster le tir, à d’autres moments on a trouvé que cela s’étirait, pour le staff notamment », témoigne Sébastien Arsenault.

Un évènement repensé

Parmi les enjeux du nouveau Marathon, l’accès aux soins médicaux semble avoir été placé au centre des investissements et de la communication de l’évènement. Eddy Afram, coordinateur des mesures d’urgence et des services médicaux, revient sur ces initiatives : « On a augmenté le nombre de ressources hospitalières. On a cherché toutes les failles qu’il pouvait y avoir dans notre système d’information et on les a corrigées. » Urgences-santé soutient cette initiative : « On est en communication constante pour que la population puisse courir en toute sécurité », explique son porte-parole Stéphane Smith.

Autre enjeu, celui de la circulation. Pour faire face à l’afflux de coureurs, les rues du centre-ville seront consécutivement fermées dimanche entre 6 h 45 et 14 h 15. Une carte des horaires de fermeture a d’ores et déjà été publiée par les organisateurs de l’évènement.