L’administration Plante n’agit pas pour améliorer la circulation automobile à Montréal et a brisé une promesse de campagne en la matière, a accusé ce matin l’opposition officielle à l’hôtel de ville.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Ensemble Montréal a relevé que le parti de la mairesse s’était engagé à « lancer un grand Sommet des chantiers dans les six premiers mois » suivant son élection. Dix mois après le scrutin de novembre 2021, aucun évènement de ce type n’a été annoncé.

« La promesse n’a pas été tenue », a déploré Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent et porte-parole de l’opposition. « On est en train de voir Projet Montréal se tourner les pouces pendant que tout le monde est pris dans le trafic. C’est une promesse brisée. »

M. DeSousa déplore le manque de coordination entre les différents acteurs municipaux, gouvernementaux et privés afin de mieux coordonner les fermetures d’artères liées aux chantiers. « On n’a pas seulement une administration de l’immobilité, on a une administration de l’immobilisme », a-t-il asséné.

L’an dernier, l’administration Plante a doté Montréal d’une « charte des chantiers » à laquelle ont adhéré les grands donneurs d’ouvrage actifs sur le territoire montréalais. Ils s’engageaient notamment à mieux coordonner leurs travaux et à mieux les sécuriser.

L’administration Plante n’a pas immédiatement réagi à la sortie d’Ensemble Montréal.