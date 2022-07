La présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier, précise que la Ville souhaite embaucher une personne « qui sera au diapason de la population montréalaise, de ses aspirations, et qui correspondra à sa vision de la sécurité publique ».

L’administration Plante lancera officiellement sa consultation publique afin d’établir le « profil idéal » du prochain chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le 28 juillet prochain. La Ville espère avoir complété le processus d’embauche d’ici la fin 2022.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Cette étape consiste à consulter les intervenants et les divers représentants de la population sur le profil idéal que nous devons rechercher à la direction du service de police. Nous nous sommes inspirés pour cela de ce qui a été fait à Toronto », a détaillé mercredi la présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier.

Elle précise que la Ville souhaite ainsi embaucher une personne « qui sera au diapason de la population montréalaise, de ses aspirations, et qui correspondra à sa vision de la sécurité publique ». On cherchera ainsi à établir « les qualités, les caractéristiques et les traits de leadership » d’un chef de police idéal.

L’annonce d’une consultation publique pour choisir le prochain chef du SPVM avait d’abord été faite en avril dernier par la mairesse Valérie Plante, dans la foulée du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée.

C’est donc le 28 juillet que la première activité publique se tiendra. Plusieurs séances seront prévues jusqu’à la mi-septembre. Montréal prévoit notamment réaliser « une enquête d’opinion auprès de 750 citoyens », en plus de tenir six groupes de discussion au cours de l’été, auxquels pourront participer des résidants, des jeunes, des policiers, des organismes communautaires ou des commerçants.

Une fois la consultation terminée, « un rapport sera déposé et rendu public lors d’une présentation à la Commission de la sécurité publique (CSP) cet automne de manière à compléter le processus d’embauche d’ici la fin de l’année 2022 », précisent enfin les autorités municipales.

L’ancien chef de police, Sylvain Caron, est parti à la retraite le 11 avril. Il avait annoncé sa décision en décembre dernier. Les démarches entreprises pour son remplacement ont été mises sur pause, le temps d’organiser les consultations. Dans l’intervalle, c’est Sophie Roy – elle a accumulé plus de 34 années d’expérience, ayant notamment été directrice adjointe des enquêtes criminelles – qui a été nommée directrice par intérim. Elle est la première femme à occuper ce poste au SPVM.