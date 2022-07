La Société des transports de Montréal (STM) dévoile mardi le nouvel édicule de la station de métro Mont-Royal, en travaux depuis 2018. Les escaliers mécaniques seront toutefois inaccessibles jusqu’à la fin des travaux à l’automne prochain.

Lila Dussault La Presse

De la lumière naturelle, une œuvre d’art à venir, un toit vert et surtout, deux nouveaux ascenseurs : la station de métro Mont-Royal a fait peau neuve. Après presque quatre ans de travaux et 50 millions de dollars, elle devient la vingtième station à être accessible aux personnes à mobilité réduite à Montréal.

L’inauguration a eu lieu mardi devant la station située sur l’avenue du Mont-Royal, par Éric Alan Caldwell, président du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal et Laurence Parent, conseillère d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Laurence Parent et Éric Alan Caldwell

La station Mont-Royal a été agrandie, deux escaliers fixes menant des quais à la rue ont été ajoutés, de même qu’un tunnel piétonnier au-dessus de la voie pour se rendre d’un quai à l’autre et deux ascenseurs. Les travaux de transformation ont été réalisés sans jamais avoir à fermer la station, un « véritable tour de force » des équipes de la STM, estime M. Alan Caldwell.

« [La STM et la Ville de Montréal] ont saisi l’occasion des travaux en accessibilité pour améliorer non seulement le parcours de la population, mais aussi la convivialité et le design de la place publique Gérald-Godin, aux abords de la station, explique Laurence Parent. Maintenant, tout le monde pourra accéder avec plus de facilité au quartier, à l’avenue du Mont-Royal et à l’offre commerciale et culturelle unique du secteur. »

« Nous saluons l’inauguration du nouvel édicule de la station Mont-Royal, qui sera accessible à tous et toutes, réagit Christine Black, porte-parole de l’Opposition officielle à la Ville de Montréal en matière de transport en commun et mobilité. Il faut toutefois rappeler que Projet Montréal avance à pas de tortue dans la mise en accessibilité universelle des stations de métro. »

Pas d’escaliers mécaniques jusqu’à l’automne

Bien que le nouvel édicule soit désormais ouvert au public, des travaux se poursuivront à l’automne pour compléter la réfection de la partie de la station demeurée ouverte, finaliser l’installation d’une œuvre d’art de l’artiste Simon Bilodeau et terminer l’aménagement extérieur, avertit la STM.

Fait important : les escaliers roulants actuels font partie de la section désormais en travaux. « L’accès aux escaliers mécaniques n’est pas possible pour le moment, car ces équipements se trouvent dans la dernière portion d’édicule qui reste à être rénovée, précise par courriel Philippe Déry, des relations publiques de la STM. Les travaux seront complétés au courant de l’automne et l’ensemble de l’édicule deviendra accessible, incluant les escaliers mécaniques. »

L’œuvre d’art qui verra le jour dans la station sera constituée de trois parois de plus de quatre mètres de hauteur décorées d’une mosaïque de pièces coulées. Elle va faire référence à des « aspects spécifiques de l’architecture et de l’aménagement de l’environnement de la station, de même qu’à ses fonctions et son histoire », selon la STM.

À Montréal, 11 autres chantiers sont en cours pour universaliser l’accès à des stations de métro, soit à Place-des-Arts, Angrignon, Berri-UQAM (ligne jaune), Édouard-Montpetit, D’Iberville, Jolicœur, McGill, Outremont, Pie-IX, Place-Saint-Henri et Villa-Maria.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE

« Tous ces travaux bénéficient non seulement à la clientèle ayant des limitations motrices, souligne la STM, mais également aux familles avec de jeunes enfants, aux personnes âgées et aux voyageurs. »