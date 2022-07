Pourra-t-on se baigner en toute liberté dans le fleuve Saint-Laurent, à Lachine, dès l’an prochain ? C’est ce qu’espère la mairesse de l’arrondissement, Maja Vodanovic, qui présentera ce jeudi sa vision de développement pour le secteur de la baie de Lachine.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Nos deux dernières années de tests de qualité d’eau montrent que c’est vraiment excellent. Il y a d’autres tests à faire pour la qualité du sol, mais on ne pense pas avoir de problèmes parce qu’il n’y a jamais eu de construction à cet endroit. Aussi, l’eau est très profonde. On est vraiment sûrs d’y arriver. On vise l’année prochaine pour la baignade », explique l’élue municipale en entrevue avec La Presse.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Maja Vodanovic, mairesse de l’arrondissement de Lachine

En juillet 2020, la Ville de Montréal avait annoncé que le port de plaisance de Lachine, dont elle est propriétaire, en serait à sa dernière année. L’intention de la Ville est de transformer l’espace en un « nouveau parc sur les eaux du lac Saint-Louis », avec des investissements substantiels de 25 millions pour des travaux qui devraient se poursuivre jusqu’en 2025, dans l’objectif de « rendre les berges accessibles à tous ».

À l’époque, l’Association des plaisanciers du port de plaisance de Lachine (APPPL) avait vivement critiqué la décision, jugeant que cette marina était « historique » et qu’elle « fait partie des attraits de Lachine ». Une poursuite avait même été lancée par le groupe, avant d’être abandonnée, faute de moyens.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE L’ancien directeur général de Nautisme Québec, Sylvain Deschênes, lors d’une manifestation pacifique en soutient à l’Association des plaisanciers du port de plaisance de Lachine (APPPL), en septembre 2020

« C’est l’endroit parfait »

Le nouveau parc riverain verra donc bel et bien le jour. Et Maja Vodanovic entend en faire « un vaste lieu d’activités sportives et de baignade ». « On envisage par exemple de l’hébertisme, des jeux d’eau pour les enfants, diverses activités de plein air et, bien sûr, de la baignade », illustre la mairesse.

Ce nouvel espace de baignade public serait situé « entre le parc René-Lévesque et le nouveau parc riverain », dit Mme Vodanovic.

Il y a une pointe dans le milieu de la baie, qui est très connue. Là-bas, l’eau est bonne même après la pluie, parce qu’on est assez loin de la berge. Et l’eau est plus propre que de l’autre côté où il y a le passage des bateaux vers l’écluse. C’est l’endroit parfait. Maja Vodanovic, mairesse de l’arrondissement de Lachine

Son arrondissement s’inspirera entre autres de projets comme le « Breakwater Park » à Kingston, en Ontario, où un lieu de baignade et une plage ont été aménagés pour le public. « J’y suis allée et je peux vous dire que c’était vivant ! Les gens y vont toute la journée, puis ils vont au restaurant, encouragent l’économie locale. C’est ce que j’aimerais voir ici », poursuit l’élue.

En septembre, des travaux de mise à niveau des égouts doivent aussi avoir lieu sur le site de l’ancienne marina.

Les quais, eux, ne seront toutefois pas retirés avant septembre. « Je veux voir comment on peut les réutiliser, ces quais », affirme la mairesse, qui n’exclut pas d’en faire des plateformes pour les baigneurs, ou encore de les offrir au parc de la Marina d’escale, où la Ville envisage de relocaliser les plaisanciers touchés par la fermeture du port de plaisance.

Un projet « farfelu »

Chez Nautisme Québec, la directrice générale Josée Côté qualifie toutefois de « farfelue » l’idée de « détruire les installations existantes » au port de plaisance qui, selon elle, était situé « dans un endroit parfait pour accueillir des bateaux, étant donné le drainage dans le roc réalisé pour ouvrir les écluses d’autrefois, à partir de l’an 1825 ».

Une nouvelle marina sur la berge nécessitera un dragage du fond pour creuser, possiblement dans le roc. L’obtention de divers permis nécessaires, l’installation de quais, d’électricité, d’eau, d’égouts et d’autres services. De plus, il n’y a aucun stationnement sur les berges pour accueillir les plaisanciers. Josée Côté, directrice générale de Nautisme Québec

De surcroît, « les coûts engendrés par la mise en place d’une nouvelle marina à partir de zéro nécessitent d’importants investissements et de longs délais », rappelle Mme Côté.

Son groupe se dit néanmoins « ouvert à étudier plus en profondeur la possibilité et la faisabilité d’ouvrir une plus petite marina en berge ». Une rencontre a eu lieu cette semaine avec les élus de Lachine, et une autre devrait avoir lieu d’ici peu.

C’est la firme Lemay qui a été mandatée pour réaliser les plans du chantier de revalorisation du secteur de la baie de Lachine. Des travaux seront aussi réalisés à la maison de la culture, ainsi qu’au musée de Lachine. L’arrondissement envisage également le « développement d’un quartier culturel » au Quai34.

Le pavillon des visiteurs, ce bâtiment emblématique situé à l’entrée du canal, sera toutefois démoli en raison de « défauts de structure ». Des discussions sont en cours avec Parcs Canada, pour déterminer l’avenir du site.