Des orages violents ont touché de nombreuses régions du sud du Québec et de l’Ontario jeudi, causant notamment des pannes électriques et des inondations.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

« La météo des prochaines heures pourrait causer des pannes dans plusieurs régions du Québec », a tweeté Hydro-Québec en début d’après-midi. Plus de 40 000 clients étaient déjà privés d’électricité vers 18 h 30 jeudi, principalement à Montréal, dans les Laurentides, et en Montérégie.

En début de soirée, la Société de transport de Montréal (STM) a averti les usagers sur Twitter qu’une interruption de service d’une durée indéterminée touchait la totalité de la ligne bleue, et ce, en raison d’infiltration d’eau à la station Outremont, a précisé une porte-parole. Un service de navette a été mis en place entre les stations Snowdon et Saint-Michel.

L’échangeur des Laurentides, de l’autoroute 15 Sud pour l’autoroute 40 Est, était fermé en début de soirée jeudi en raison d’accumulation d’eau. « Il devrait rouvrir sous peu », a indiqué un porte-parole du ministère des Transports (MTQ) peu avant 19 h.

« L’alerte de foudre en vigueur pourrait perturber l’horaire des vols, les opérations au sol et la livraison des bagages », a quant à elle indiqué l’Aéroport international Montréal-Trudeau sur la même plateforme vers 16 h.

« On a eu plusieurs appels […], mais on n’a pas d’intervention confirmée », a indiqué George Bele, du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) peu avant 18 h. Ces citoyens et des systèmes d’alarme ont signalé des dégâts d’eau et des problèmes électriques, mais l’intervention des pompiers n’avait toujours pas été nécessaire.

La grêle fait également craindre des dommages aux cultures des producteurs de petits fruits, en pleine saison des fraises au Québec. Ginette Robert, des fermes Pommix à Saint-Joseph-du-Lac, dans les Laurentides, doit constater les dégâts vendredi matin, une fois que la pluie se sera calmée.

Environnement Canada a lancé des alertes d’orages violents et potentiellement mortels pour de nombreuses régions du sud du Québec et de l’Ontario en début d’après-midi jeudi.

« Les météorologues d’Environnement Canada surveillent un orage très dangereux pouvant produire des rafales destructrices, de la grêle de la taille d’une balle de baseball ou plus et de la pluie forte », a indiqué l’agence fédérale dans son avertissement pour Montréal.

« Il s’agit d’une situation dangereuse pouvant causer des blessures mortelles. »

Photo Alain Roberge, la presse

Photo Philippe Boivin, collaboration spéciale L’orage a pris par surprise plusieurs piétons et cyclistes à Montréal.

Photo Philippe Boivin, collaboration spéciale

Photo Philippe Boivin, collaboration spéciale

PHOTO MARTIN tremblay, la presse

Photo martin tremblay, la presse 1 /6











L’agence fédérale a également émis une alerte de tornade en vigueur pour Mont-Laurier. Les autres régions touchées par des alertes d’orages violents vont de Windsor, dans la pointe du sud de l’Ontario, et suivent grossièrement les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent jusqu’au Saguenay.

Les vents attendus pourraient quant à eux « détruire des bâtiments en leur causant des dommages similaires à ceux attribuables à une tornade, déraciner un vaste bosquet d’arbres et pousser des véhicules hors route ».

Environnement Canada recommande enfin de se réfugier à l’intérieur lorsqu’il y a du tonnerre pour se protéger de la foudre.

Photo Martin Tremblay, LA PRESSE

Plus tôt jeudi matin, l’agence fédérale avait diffusé une veille d’orages violents en raison du temps chaud et humide propice au développement de ce genre de phénomène météorologique.

Ces derniers orages sont survenus seulement quelques semaines après que d’autres violentes tempêtes aient balayé le sud du Québec et de l’Ontario, laissant des dégâts importants dans leur sillage.

Dans son dernier rapport sur les conséquences du changement climatique, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) note que « les aléas climatiques affectés par les changements hydrologiques, y compris […] les précipitations extrêmes et les tempêtes plus intenses, devraient s’intensifier » en Amérique du Nord.