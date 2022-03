Plusieurs centaines de personnes se sont réunies samedi, au centre-ville de Montréal, afin de protester contre les « crimes de guerre » commis en Ukraine, où des civils sont la cible de bombardements « chaque jour ».

Florence Morin-Martel La Presse

« Je ne peux pas dire comment je me sens, c’est trop », souffle Lisa Horbunova, une manifestante arrivée vendredi au Canada, après s’être d’abord réfugiée en Roumanie en fuyant Kyiv. En tête du cortège en soutien à l’Ukraine, elle marche aux côtés de sa sœur Vira Seletska, qui habite au Canada depuis sept ans. « Je suis soulagée pour elle, dit Mme Seletska, qui tentait de faire venir Lisa au pays depuis le début de la guerre. Mais pour l’Ukraine, je ne pourrai respirer que lorsque ce sera fini. »

Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés samedi à l’angle de la rue Peel et du boulevard René-Lévesque, afin d’exprimer leur solidarité envers le peuple ukrainien. Dans les rues du centre-ville montréalais, des protestataires de tous âges ont scandé « Gloire à l’Ukraine ! », Arrêtez Poutine » et « Les enfants ukrainiens méritent de vivre », sous le regard attentif des passants.

Au 24e jour de l’offensive russe en Ukraine, une manifestante d’origine ukrainienne, Anastasia Kalyuzhna, qui habite au Canada depuis six ans, craint que le conflit tombe dans l’oubli. « La guerre continue », dit-elle, en marchant accompagnée de son chien vêtu d’un drapeau ukrainien. Ses oncles, tantes et amis qui sont à Kyiv sont « en vie, mais ils ne sont pas en sécurité », déplore la jeune femme aux joues peintes en bleu et jaune.

Avant de se mettre en marche, les manifestants ont été invités à observer une minute de silence, à la demande de l’organisateur de l’évènement Michael Shwec, président du Conseil provincial du Québec du Congrès ukrainien canadien. L’homme a alors fait résonner le son de sirènes d’avertissement antibombardement, en soutien aux « Ukrainiens qui entendent cela chaque jour, depuis un mois ».

« Tenez le drapeau haut, pour que nos frères et sœurs le voient jusqu’en Ukraine, de l’autre côté de l’océan », lance Michael Shwec, en regardant les visages sérieux dans la foule et les yeux mouillés de certains protestataires.

Des attaques « partout » en Ukraine

Michael Shwec dénonce les « crimes de guerre » commis par les forces russes en Ukraine. « Ils bombardent des hôpitaux, des maternités et des écoles », énumère-t-il à La Presse. Né à Montréal, l’homme d’origine ukrainienne raconte avoir des cousins, des oncles et des tantes qui vivent toujours à Lviv, dans l’ouest du pays. « C’est un pays proche de notre cœur », résume-t-il.

Une manifestante, Nadiya Kazlova, raconte avoir été bouleversée par les bombardements aux abords de Lviv, vendredi. Jusque-là épargnée, la ville située près de la frontière polonaise est un véritable refuge pour les Ukrainiens des autres régions.

Les attaques « sont rendues partout », souffle Mme Kazlova, qui est arrivée au Canada en 1998. Plusieurs de ses neveux se battent dans l’armée ukrainienne, raconte-t-elle. « C’est très douloureux », sanglote-t-elle, en posant la main contre sa poitrine.