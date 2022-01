Valérie Plante n’entend pas utiliser la vingtaine de minimaisons pour sans-abri offerte par Mike Ward, dans la foulée de la mort d’une itinérante survenue dans les derniers jours. Elle veut plutôt s’attaquer à la « pénurie de main-d’œuvre » qualifiée en intervention sociale.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Ce n’est pas d’être contre un projet comme ce que M. Ward propose, au contraire. Mais c’est de le faire de façon cohérente pour que ces gens-là soient pris en charge et qu’on les aide, qu’on soit là pour elles », a-t-elle soutenu en conférence de presse lundi.

Mike Ward a rappelé ce week-end avoir proposé à la Ville de faire installer 25 abris pour itinérants. Ces cabanes de bois isolées et chauffées sont déjà construites, et ont été offertes à Montréal, l’année dernière.

« L’offre tient toujours. On peut se loger confortablement jusqu’à -30. Conçu pour les gens les plus à risque, ceux qui refusent de dormir dans les refuges », a écrit l’humoriste, en précisant que l’installation pourrait se faire en une semaine. « Un simple oui de votre part et personne d’autre va mourir de froid cet hiver », a-t-il ajouté, en disant vouloir « aider les gens qui glissent entre les craques du système ».

Alors que d’autres municipalités se sont montrées ouvertes à l’idée de M. Ward, Valérie Plante rétorque qu’à Montréal, « le problème n’est pas tant l’espace », mais surtout le manque de « personnel qualifié, autrement dit des gens qui peuvent accompagner les personnes en situation d’itinérance » vers les ressources. « C’est pour ça qu’on travaille avec des organismes. C’est ça la pertinence », a-t-elle dit.

Accompagner d’abord

La réalité des personnes en situation d’itinérance « est complexe, et il y a toutes sortes de parcours », a ensuite affirmé la mairesse, en se défendant de ne pas être proactive. « Il peut y avoir des gens dans la rue, parce qu’ils ont des traumatismes face à de la violence conjugale, des personnes qui ont des problèmes de consommation, ou des problèmes de santé mentale. Il faut être là, il faut les aider, il faut les accompagner. »

« Ni la Ville, ni les organismes communautaires, on aime ça dire non quand on nous offre de l’aide. Personne n’aime ça dire non », a aussi dit Mme Plante.

À ses yeux, cette affaire illustre que « plein de gens veulent aider, parce qu’il y a un sentiment d’impuissance face à l’itinérance ». « Je comprends. Les gens ont raison d’être fâchés qu’il y ait des gens dans la rue. Moi aussi je suis fâchée, moi aussi je trouve ça inacceptable, mais il faut aller plus loin et se dire comme société : est-ce que normal que depuis 5-10-20 ans, on soit dans un système où l’hiver, on s’occupe des gens en itinérance, on met des refuges, et après ça retombe ? », s’est interrogée l’élue.

« Ce qu’il faut, ce sont des solutions pérennes. Oui, je veux un toit pour toutes les personnes en situation d’itinérance, oui c’est ce que je souhaite, mais pour ça, il faut du logement social et des ressources communautaires pour ces gens qui, pas toujours, mais souvent, sont très vulnérables », a-t-elle conclu.