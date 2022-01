L’humoriste Mike Ward a offert à la Ville de Montréal plus d’une vingtaine de minimaisons pour sans-abri en réaction à la mort d’une itinérante survenue dans les derniers jours lors d’une soirée glaciale.

Mayssa Ferah La Presse

L’humoriste affirme avoir proposé de construire 25 abris pour itinérants. Ces cabanes de bois isolées et chauffées ont été offertes à la Ville l’année dernière, soutient M. Ward.

« L’offre tient toujours, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. On peut se loger confortablement jusqu’à -30. Conçu pour les gens les plus à risque, ceux qui refusent de dormir dans les refuges. »

Si Montréal donne son accord, l’installation pourrait se faire d’ici une semaine, promet l’artiste.

« Un simple oui de votre part et personne d’autre va mourir de froid cet hiver. »

Valérie Plante a remercié le populaire humoriste pour cette initiative, sans donner de réponse claire quant à l’implantation d’un tel projet.

« Nous non plus, on ne veut laisser personne derrière. On travaille avec la santé et le communautaire pour que tout le monde ait un toit et vive dans la dignité. L’itinérance est un enjeu complexe qui nécessite des solutions encadrées et adaptées », a écrit la mairesse de la métropole.

Une explication qui n’a pas suffi à l’animateur de Mike Ward sous écoute. « C’est une réponse de politicienne. Moi je veux aider les gens qui glissent entre les craques du système. Comment qu’on s’arrange pour les aider ? », a-t-il répliqué.

Le cabinet de la mairesse a précisé le tout par communiqué en saluant la volonté de M. Ward.

« Nous considérons par contre que l’installation de minis maisons à travers la ville n’est pas une solution adaptée pour venir en aide aux plus vulnérables. Les personnes en situation d’itinérance ont besoin de tout un écosystème pour les épauler, ils ont non seulement besoin d’un toit, mais aussi d’intervenants sociaux et de services adaptés. »

« Nous sommes conscients de ces grands besoins et c’est ce sur quoi nous travaillons d’arrache-pied avec nos partenaires afin de rendre des ressources adaptées et sécuritaires disponibles aux plus vulnérables. Le refuge 24/7 pour personnes autochtones en situation d’itinérance que nous avons inauguré hier [samedi] en est un parfait exemple. »