Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, parlera du dossier des armes de poing avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante, à l’occasion d’une première visite officielle depuis l’élection municipale.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

De passage à l’hôtel de ville, M. Trudeau a salué l’élection d’un « leadership municipal progressiste » à Montréal, mais a déploré la multiplication des fusillades mortelles.

« On va discuter de nos grandes priorités partagées, que ce soit le logement, que ce soit le transport collectif et les infrastructures. Évidemment, la sécurité publique et les armes de poing, on va en parler parce qu’on a vu bien trop de tragédies récemment, y compris dans mon comté de Papineau. Il faut qu’on prenne le plus d’actions possible. »

« On a toujours très, très bien travaillé ensemble lors du premier mandat », a dit la mairesse Plante, qui tutoie le premier ministre du Canada. « On va discuter de différents enjeux qui touchent la métropole. […] On va jaser de comment on continue à travailler ensemble. »

La mairesse Plante a échangé quelques mots en espagnol avec Pablo Rodriguez, le lieutenant de M. Trudeau pour le Québec.