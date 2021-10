Plus de 200 proches et amis de Romane Bonnier, cette jeune femme poignardée à mort le 19 octobre dans un contexte conjugal, se sont recueillis devant l’ancienne école de la victime samedi après-midi. La foule a ensuite accompagné la famille de la défunte jusqu’au théâtre Rialto, où s’est déroulée une cérémonie privée pour lui rendre un dernier hommage.

Mayssa Ferah La Presse

Dans la foule réunie devant l’école FACE, Yves Jalbert a distribué des petits foulards de couleur magenta, la couleur favorite de la victime. « Ma fille allait manger chaque midi chez Romane. Je suis bouleversé [par ce crime] », a confié l’homme.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE

Romane Bonnier a eu un impact sur tous ceux qui ont croisé son chemin, a expliqué Rita Jerumanis, ancienne professeure à l’école FACE. « C’était une perle, une élève modèle dotée d’un grand sens de l’humour. Elle entreprenait tout avec une grandeur, une douceur et une détermination admirables. »

Elle commençait sa vie et on lui a enlevé d’une façon ignoble. Rita Jerumanis, ancienne professeure à l’école FACE

La foule a lentement convergé vers le théâtre Rialto. « On voulait que tout soit à l’image de Romane, une artiste de la scène. Nous sommes sous le choc, une de plus, c’est une de trop », a ajouté Anne-Sophie Julien, organisatrice de la marche et amie de la famille Bonnier.

Pas d’hommages grandiloquents ni de discours publics de la part des proches. « La famille vit son deuil en privé. C’est très difficile pour eux », a-t-elle poursuivi.

Les parents, la sœur jumelle et les deux frères de Romane Bonnier ont reçu les condoléances des nombreuses personnes venues déposer des fleurs devant le vieil édifice de l’avenue du Parc, qui affiche le nom de Romane Bonnier pour l’occasion.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE

Au pied d’un large portrait de la jeune femme, des bouquets de roses, des petits lampions et des chaussons de ballets ont été déposés.

Dans la foule, on s’est rappelé une Romane angélique et lumineuse.

« C’est vraiment troublant de voir [la sœur jumelle de Romane]. C’est comme la revoir elle. C’est d’une grande tristesse », a raconté une amie proche, qui n’a pas voulu révéler son nom afin de respecter la volonté de la famille, qui ne souhaitait pas s’adresser aux médias.

Vers la fin de la marche, la voix de Romane Bonnier s’est élevée à travers un petit haut-parleur. On l’entendait fredonner un succès d’ABBA, The Winner Takes it All.

François Pelletier, le suspect de 36 ans arrêté en lien avec le meurtre, était l’ex-colocataire de la femme de 24 ans. Il demeure détenu et son retour en cour est prévu le 25 novembre. L’homicide a été commis « dans un contexte conjugal », avait précisé le SPVM au lendemain du drame.