Denis Coderre, candidat à la mairie de Montréal, veut obtenir d’Ottawa un demi-point de pourcentage de la taxe sur les produits et services (TPS) afin de diversifier les sources de revenus de la métropole.

Isabelle Ducas La Presse

Il entend donc demander aux partis fédéraux, dans la présente campagne électorale, de s’engager à effectuer ce transfert dans leur premier mandat, a-t-il révélé, en conférence de presse mercredi.

Pour Montréal, un demi-point de TPS représente environ 200 millions, a précisé Guillaume Lavoie, coprésident de la plateforme électorale du parti Ensemble Montréal et candidat à la mairie de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

« Un des drames du financement municipal, c’est qu’il est massivement dépendant de la taxe foncière. Si vous avez un seul outil dans votre coffre à outils, vous n’êtes pas capable de bien rénover » a illustré M. Lavoie.

« À Montréal, la taxe foncière représente 76 % des revenus de la Ville, comparativement à 36 % à Toronto », a ajouté Denis Coderre, qui souhaite une nouvelle source de financement pour accroître l’autonomie de la municipalité face aux gouvernements.

« La métropole est confrontée à plusieurs urgences, en environnement, en sécurité et en santé urbaine, et ce nouveau partenariat avec l’ensemble des gouvernements lui permettra d’accroître sa capacité à se mettre en mode solutions. Nous devons changer la manière dont Montréal se finance et le demi-point de la TPS est la solution d’avenir », a souligné Guillaume Lavoie.

Rapatrier le Vieux-Port

Ensemble Montréal avait d’autres demandes pour les partis fédéraux.

Le parti souhaite notamment obtenir le rapatriement du Vieux-Port dans le giron municipal, alors que ce secteur est actuellement sous juridiction fédérale.

Il demande aussi la participation d’Ottawa « dans la stratégie de requalification des terrains de l’Est de Montréal, afin de créer un pôle économique innovant, vert, durable et de calibre international », indiquent les documents diffusés par Ensemble Montréal.

Alors que les fusillades se multiplient dans différents secteurs et inquiètent les citoyens, Denis Coderre a également réitéré sa demande aux partis fédéraux pour qu’ils interdisent d’urgence les armes d’assaut et les armes de poing.

Selon le candidat à la mairie, le gouvernement fédéral doit en faire plus et accroître son financement à la lutte contre le trafic d’armes, en partenariat avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Il doit également agir à la source du problème, notamment à la frontière américaine et à la réserve mohawk d’Akwesasne, a demandé M. Coderre.

Ensemble Montréal sollicite aussi l’appui d’Ottawa pour combattre la crise du logement qui sévit dans la métropole. Le parti demande au gouvernement d’augmenter les sommes dédiées à la construction de logements sociaux et à l’entretien des unités de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM).