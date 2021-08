Ce fut un défilé de la Fierté sans char allégorique ni parade, mais tout aussi vivant et rassembleur. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de Montréal, dimanche, portant haut et fort leurs couleurs.

Léa Carrier La Presse

« Je suis fière de ma ville, fière de ma communauté qui se met ensemble. Je ne pensais pas qu’il y allait avoir autant de monde ! Ça montre qu’on avait besoin de ça cette année », lance Caitlin Lepessec, perchée sur d’impressionnantes plateformes aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Tambours, pancartes, chants et même une troupe de samba brésilienne : mis à part les chars allégoriques, tout était là de l’esprit festif et éclaté qu’on connait de Fierté Montréal. Le coup d’envoi de la marche s’est donné au parc Jeanne-Mance à 13 h, et s’est conclu dans le Village, sur la rue Sainte-Catherine.

Le rendez-vous annuel des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre et leurs alliés avait pris une pause, l’an passé – la première fois en plus de 30 ans d’existence. Ce n’est donc pas pour rien qu’il soit revenu sous le thème « Retour aux sources ».

« J’ai l’impression de faire partir d’un renouveau et en même temps, de revenir aussi aux débuts de la marche. Après un an et demi sans se voir, on peut enfin sentir l’énergie des gens, voir où ils en sont rendus [dans leur cheminement]. On retourne vraiment à la base, à la connexion humaine », a confié la porte-parole de Fierté Montréal, Sandy Duperval, visiblement émue.

La pandémie n’aura pas été facile pour les communautés LGBTQ+, qui carburent à l’esprit de solidarité, explique Mme Duperval. « En plus, beaucoup de services n’étaient plus accessibles pendant la pandémie. Des organismes qui travaillent normalement sur le terrain n’étaient plus capables de le faire non plus. On a remarqué un manque d’accès à l’information », poursuit-elle.

Des revendications politiques

Cette année, les revendications de Fierté Montréal portaient une attention particulière aux communautés autochtones. À la lumière de la découverte de centaines de corps d’enfants proches de pensionnats, le groupe a réclamé « l’urgence d’imposer une prise de conscience collective majeure des atrocités commises envers les personnes autochtones », et a condamné toute forme de racisme envers les personnes noires, autochtones, arabophones, asiatiques et latines.

Sandy Duperval a rappelé l’importance de mener ces combats en marge des revendications concernant la diversité sexuelle et de genre. « Les gens que l’on représente font partie de plusieurs intersectionnalités. On se doit de revendiquer leurs droits. Moi, par exemple, je suis lesbienne et une femme noire. Quand je pars de chez moi, je pars avec toute cette identité-là. Si je fais face à la discrimination, ça peut-être sur un aspect ou tous les aspects. »