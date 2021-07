« C’est un génocide culturel. On a essayé d’annihiler une culture. Mais l’histoire on a besoin de la comprendre et de la connaître », a expliqué Denis Coderre au sujet des pensionnats lors du point de presse au parc du Quai-de-la-Tortue, à Montréal.

Le candidat à la mairie Denis Coderre demande un coroner spécial qui se penchera sur la question des pensionnats autochtones au Québec. « On veut savoir ce qui s’est passé au Québec. Il faut se regarder dans le miroir et pas seulement pointer du doigt le Canada. »

Mayssa Ferah La Presse

M. Coderre a mentionné cette volonté alors qu’il présentait plusieurs nouveaux candidats d’Ensemble Montréal dimanche en avant-midi.

« C’est un génocide culturel. On a essayé d’annihiler une culture. Mais l’histoire on a besoin de la comprendre et de la connaître », a expliqué le candidat au sujet des pensionnats lors du point de presse au parc du Quai-de-la-Tortue, à Montréal, sous les applaudissements et les « Let’s go Denis » de sa propre équipe.

Selon le candidat à la mairie, le statut de métropole dont jouit Montréal offre l’occasion d’être « un vrai partenaire. »

Dossier au DPCP et profilage

Le SPVM avait rédigé un rapport d’incident à la suite de la diffusion dans les médias d’une photo de Denis Coderre qui semble texter sur son téléphone cellulaire au volant de son véhicule, mais aucune contravention n’a encore été remise. Les faits remontent au 28 mai dernier.

PHOTO TIRÉE DU SITE DU JOURNAL DE MONTRÉAL Une photo prise par un citoyen montrant Denis Coderre qui semble texter sur son téléphone cellulaire au volant de son véhicule.

Le dossier est désormais entre les mains du DPCP.

« Si j’ai un ticket, je le paierai », a rapidement répondu l’ex-maire. M. Coderre n’a pas confirmé dimanche matin en mêlée de presse s’il avait échappé son téléphone ou s’il textait. Il avait auparavant reconnu qu’il n’aurait pas dû prendre son téléphone dans ses mains, puisque cela est interdit par la loi, mais qu’il tentait de ramasser l’objet tombé dans sa voiture.

Alors qu’un avocat montréalais poursuit six agents du SPVM en lien avec une affaire de profilage racial, Denis Coderre a réitéré être en faveur du port des caméras portatives au sein du corps policier.

« On avait une motion déposée, on voit le laxisme de l’administration actuelle. On n’a pas besoin d’attendre après Québec pour ça et c’est important d’avoir un équilibre entre les policiers et les différentes communautés culturelles. »

Candidats

M. Coderre a lancé sa campagne en présentant quelques nouveaux candidats au sein de sa formation en vue des élections de novembre. Le chef de la formation politique affirme « passer à la deuxième vitesse » et se dit « fin prêt à rencontrer les citoyens et discuter des enjeux qui les interpellent. »

C’est Chantal Huot qui briguera la mairie d’Ahuntsic-Cartierville.

Hadrien Parizeau, conseiller de la Ville du district de Saint-Sulpice, s’assurera de la protection et de la promotion de la langue française à l’échelle de la ville-centre.

Michel Bissonnet tentera un nouveau mandat comme maire de l’arrondissement de Saint-Léonard.

Il prévoit continuer son travail aux côtés de Dominic Perri, qui sollicitera à nouveau la confiance de la population comme conseiller de la Ville du district de Saint-Léonard-Ouest. Après 40 ans de représentation auprès des citoyens, l’arrivée du REM et du prolongement de la ligne bleue sera au cœur de ses préoccupations.

Native et résidante de Saint-Léonard, Angela Gentile sera candidate au poste de conseillère de la Ville dans le district de Saint-Léonard-Est.

Malika Dehraoui est dans la course comme conseillère de la Ville dans le district de Saint-Jacques, dans l’arrondissement de Ville-Marie pour travailler à la relance du centre-ville de Montréal. Au cours des trois dernières années, Mme Dehraoui a travaillé à titre de gestionnaire dans le domaine de la planification et de la gestion des infrastructures liées aux transports.

Elle fera campagne aux côtés de Daniel Vaudrin, qui se présentera comme conseiller de la Ville dans le district de Sainte-Marie. Il s’est notamment impliqué comme consultant auprès de divers organismes issus de la communauté LGBTQ2+.

Daniel McSween, président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Structures métropolitaines – CSN, se joint à l’équipe d’Ensemble Montréal. Il se présentera comme conseiller d’arrondissement dans le district de Pointe-aux-Trembles et tentera d’assurer la mixité de ce secteur.

Dans le district Desmarchais-Crawford de l’arrondissement de Verdun, le parti comptera sur Éric Chartrand, qui se présente à titre de conseiller de Ville. Il œuvre dans le monde du spectacle depuis plus de trente ans.

« Les gens ne veulent pas un cirque ils veulent de l’espoir et une métropole rayonnante pas des chicanes perpétuelles comme on vit dans Villeray, Pierrefonds, NDG. On a un savoir et une connaissance on n’a pas besoin d’étudier la diversité nous sommes la diversité », a conclu M. Coderre.

Il visitera d’ailleurs les 19 arrondissements de Montréal au cours des prochains jours à bord de l’« Ensemble Montréal mobile », a-t-il spécifié tout sourire en désignant le véhicule hybride.