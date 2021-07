L’équipe de Denis Coderre, Ensemble Montréal, propose de créer « une unité 1er juillet » pour fournir des logements d’urgence et éviter que des ménages se retrouvent à la rue à cette date. L’annonce a été faite jeudi matin, en conférence de presse à la Place de la Dauversière, rue Notre-Dame.

Florence Morin-Martel La Presse

L’unité en question serait chargée de trouver une centaine de logements dans les mois qui précèdent le jour des déménagements et de les louer. Les baux seraient ensuite cédés aux Montréalais toujours sans logements le 1er juillet.

L’équipe d’Ensemble Montréal dit vouloir empêcher que des ménages se retrouvent à la rue à cette date. « Pour avoir une approche qui fonctionne, il faut se prendre beaucoup d’avance, a déclaré Guillaume Lavoie, candidat d’Ensemble Montréal à la mairie de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Il faut permettre aux organismes qui ont une expertise de réserver une banque de logements. »

Cette initiative serait réalisée en partenariat avec des organismes qui travaillent avec les personnes en situation d’itinérance. Le président-directeur général de la Mission Bon Accueil, Sam Watts, était présent aux côtés de membres de l’équipe d’Ensemble Montréal. Ce dernier a salué l’idée d’agir avant 1er juillet et « d’avoir déjà des appartements et des lieux qui sont disponibles pour les gens qui sont vulnérables ici à Montréal. »

L’unité du 1er juillet viendrait en aide aux locataires qui ne peuvent pas se qualifier au Programme de supplément au loyer de l’Office municipal d’habitation de Montréal. « On a besoin de mesures d’urgence et on doit avoir des capacités de réaction », a déclaré Denis Coderre au sujet de la crise du logement actuelle. « Après, on pourra parler d’un projet à grand déploiement qui va nous permettre d’agir sur le plan systémique », a-t-il ajouté.

Les coûts estimés du projet s’élèvent à environ 1 million de dollars.