Les résidants de Laval auront un nouveau complexe aquatique intérieur, financé à hauteur de 69 millions à la fois par les paliers provincial, fédéral et municipal. Il devrait être construit et fonctionnel dans trois ans et sera situé à un jet de pierre du Cosmodôme.

Louise Leduc La Presse

Le premier ministre François Legault était à Laval vendredi pour en faire l’annonce, aux côtés notamment du maire de Laval, Marc Demers, qui a dit que cette nouvelle était attendue par ses concitoyens depuis plusieurs années déjà.

Le complexe aquatique intérieur comprendra principalement trois bassins aquatiques, des locaux techniques, des aires d’accueil, des espaces de services (vestiaires, toilettes, etc.) et de circulation, ainsi que d’autres lieux récréatifs (salles multifonctionnelles). « Nous donnons à nos jeunes et à nos athlètes les moyens d’êtres actifs et de pratiquer le sport qu’ils aiment », a dit M. Legault.

L’honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l’Infrastructure et des Collectivités, a déclaré pour sa part que « la pandémie nous a montré que sortir de chez nous et faire de l’exercice, c’est fondamental à notre santé mentale. Aujourd’hui, Ottawa, Québec et Laval investissent massivement ensemble pour construire un complexe aquatique à Laval. Ça va faire une différence concrète dans la vie des gens de Laval. »

Le maire Demers a précisé que la période des soumissions n’est pas encore terminée.