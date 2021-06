Grand Montréal

Déconfinement : des quartiers ébranlés

Le Quartier chinois à la croisée des chemins

Montréal se déconfine et peu à peu, la vie reprend son cours aux quatre coins de la métropole. Mais, la pandémie a laissé des cicatrices dans certains quartiers. Largement abandonné par les touristes et les télétravailleurs, et convoité par les promoteurs immobiliers, le Quartier chinois cherche les meilleurs moyens d’assurer son avenir.