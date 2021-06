Le vote du public aura lieu du 11 juin au 11 juillet. Toutes les personnes de 12 ans et plus qui vivent à Montréal ainsi que les commerçants du territoire pourront voter.

Montréalais, vous voulez avoir votre mot à dire sur les dépenses de votre Ville ? Voilà votre chance : à partir du 11 juin, les citoyens pourront voter sur leurs projets préférés parmi les 35 retenus par l’administration, dans le cadre de son premier budget participatif.

Isabelle Ducas La Presse

Les projets qui obtiendront le plus de votes se partageront une cagnotte de 10 millions.

« Nous avons de l’ambition citoyenne, parce que c’est bel et bien un morceau de notre budget qui est remis entre les mains des citoyens », a souligné Émilie Thuillier, responsable de la démocratie et transparence et de l’expérience citoyenne au sein du comité exécutif, mercredi matin, lors du dévoilement des projets qui seront soumis au vote.

Comment ça fonctionne ?

Le processus a débuté l’automne dernier : 620 idées ont été soumises à la Ville, 300 ont été jugées recevables, 63 projets ont été développés, puis 35 ont été retenus après une analyse de faisabilité et de coûts. Chaque projet a une valeur qui varie entre 500 000 $ et 3 millions. Les idées reçues devaient répondre à l’un des quatre défis de la « transition écologique et sociale » : lutter et s’adapter aux changements climatiques, protéger la nature en ville, produire et consommer autrement, et favoriser la solidarité, l’équité et l’inclusion.

Quels sont ces projets ?

Quelques exemples : des mini-forêts sur des terrains vagues, une place publique sur le toit d’un stationnement à étages, des espaces de co-travail en plein air, des cuisines collectives, des espaces urbains où planter des arbres fruitiers et des végétaux comestibles, des jardins d’éducation cycliste pour enfants, des sentiers multifonctionnels avec éclairage et mobilier urbain, des stations pour cyclistes, incluant des outils de réparation et de l’eau potable, un corridor vert, des jardins verticaux sur les murs de bâtiments municipaux, des serres écoresponsables connectées aux banques alimentaires, des ruelles blanches avec patinoires et glissoires, un quai sur le Saint-Laurent pour la pêche et l’observation, etc.

Comment voter ?

Le vote du public aura lieu du 11 juin au 11 juillet. Toutes les personnes de 12 ans et plus qui vivent à Montréal ainsi que les commerçants du territoire pourront voter. Chaque personne pourra choisir un maximum de cinq projets qu’elle jugera les plus bénéfiques pour la communauté. Le vote se fera en ligne, sur le site Réalisons Montréal. Des démarches semblables de budgets participatifs locaux existent aussi dans certains arrondissements.