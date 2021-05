Image aérienne de la fermeture et de l’inspection du pont de l’Île-aux-Tourtes entre l’île de Montréal et Vaudreuil-Dorion.

La remise en service du pont de l’Île-aux-Tourtes est devancée, vient d’annoncer le ministre des Transports.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Dès demain matin à 5 h, une voie sera rouverte sur le pont dans chaque direction, a annoncé François Bonnardel cet après-midi.

Les travaux avancent plus rapidement que prévu. « Rapidement on a identifié la dizaine de barres qui étaient à remplacer », a indiqué le ministre. « La moitié des barres a été remplacée et la moitié a été renforcée avec des étriers. »

Le pont a été fermé d’urgence il y a une semaine après le bris accidentel de tiges de renforcement lors d’un chantier pour installer des structures de renforcement supplémentaires. La réouverture d’une voie dans chaque direction devait se faire lundi prochain.

Seules deux voies seront ouvertes sur le pont à partir de vendredi matin, mais quatre voies seront ouvertes sur les approches du pont, avec une voie dans chaque direction réservée aux véhicules d’urgence et aux autobus. Le ministre Bonnardel a reconnu qu’il « risque d’y avoir un goulot d’étranglement » et demande donc aux travailleurs de continuer à privilégier le télétravail.

Il a ajouté que les automobilistes qui doivent quand même traverser le pont n’ont rien à craindre. « Le niveau de sécurité est total », a dit le ministre.

La réouverture d’une voie dans chaque direction (donc deux au total), annoncée aujourd’hui, devait se faire lundi prochain.

Québec espère rouvrir trois voies le 7 juin, quatre voies le 14 juin et l’ensemble des six voies le 21 juin. Cet échéancier est maintenu pour le moment.