Montréal est prête à assumer « un bon niveau de risque » pour voir le REM de l’Est être enfoui au centre-ville de Montréal, a affirmé la mairesse Valérie Plante mercredi.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Elle répondait ainsi aux études de CDPQ Infra, révélées par La Presse la semaine dernière, qui concluent qu’il serait extrêmement difficile – voire impossible – de creuser un tunnel dans ce secteur.

Le grand patron de CDPQ Infra, Jean-Marc Arbaud, a fait valoir en entrevue que les défis techniques que supposait un tel projet s’additionneraient pour créer un niveau de risque trop élevé pour un investisseur comme la Caisse de dépôt. Des égouts centenaires au sol instable en passant par le roc trop peu épais, les possibilités sont grandes que le chantier d’excavation soit bloqué pendant des années, selon lui.

Mercredi avant-midi, la mairesse a toutefois indiqué qu’elle n’était pas encore convaincue de l’inévitabilité d’un REM aérien au centre-ville, possiblement au-dessus du boulevard René-Lévesque.

« On a besoin d’être rassurés et convaincus que le scénario souterrain est absolument impossible. Ce serait une solution plus simple à bien des égards [bien que] plus compliquée au niveau technique », a dit la mairesse, ajoutant vouloir solliciter ses propres ingénieurs. « Encore faut-il avoir le matériel. On veut voir les données. À la Ville de Montréal, on en a des experts en transport. »

La mairesse a ajouté que d’autres grandes villes, comme Paris, avaient fait le choix de se lancer dans des projets d’infrastructure ambitieux, malgré les obstacles et les risques exposés par leurs experts.

« Quel est le niveau de risque avec lequel le gouvernement, la CDPQ et la Ville on est confortable ? », s’est-elle questionnée à haute voix. « Nous, on est confortables avec un bon niveau de risque. »