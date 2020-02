L’opération de chargement de la neige, entreprise au lendemain de la tempête du 7 février, n’est toujours pas terminée dans les rues de Montréal. Voici pourquoi.

Suzanne Colpron

La Presse

Arrêt

Si le ramassage de la neige s’éternise, c’est en grande partie parce que la tempête du vendredi 7 février a été suivie, trois jours plus tard, d’une autre bordée, moins importante, certes, mais qui a provoqué un arrêt de l’opération de déneigement à certains endroits pour déblayer les rues. En cinq jours, Montréal a reçu 41 cm de neige. « Quand il y a plus de neige, ça prend plus de temps parce que les camions se remplissent plus vite », résume Youssef Amane, directeur des communications au cabinet de la mairesse Valérie Plante. L’opération devrait prendre fin ce lundi dans l’ensemble des arrondissements, assure la Ville. Dimanche, la neige avait été chargée à 94 %, mais plusieurs rues et trottoirs étaient encore partiellement enneigés ou recouverts de neige fondante.

Cinquième

Cela dit, jusqu’à maintenant, ce n’est pas un hiver qui coûte cher à la Ville, même s’il a commencé tôt avec un mois de novembre plus neigeux que la moyenne. Il est en effet tombé 31 cm de neige en novembre, comparativement à la normale de 19 cm. Le chargement en cours est le cinquième depuis le début de la saison froide. En décembre, Montréal a reçu moins de neige que d’habitude : 34 cm au lieu de 49 cm. Mais le mois dernier, il en est tombé davantage : 60 cm, alors que la moyenne est de 50 cm. Selon les données d’Environnement Canada, janvier a été exceptionnellement doux. La température moyenne a été de - 5,8 °C : 4 °C au-dessus de la normale de - 9,7 °C.

Encore 5 cm

Environnement Canada prévoit qu’il va neiger à Montréal dans les prochains jours. Au moins 5 cm de neige sont attendus mardi, où le mercure devrait grimper à 5 °C durant la journée. « On va goûter au secteur chaud du système, mais ça va passer rapidement », précise le météorologue Dominic Martel. Dès mercredi, les températures vont revenir aux normales de saison le jour, c’est-à-dire autour de - 4 °C. Mais attention, elles vont dégringoler dans la nuit de mercredi à jeudi pour atteindre - 21 °C. Jeudi sera de toute évidence la journée la plus froide de la semaine.

Pas fini

Depuis le début de février, il est tombé 50 cm de neige à Montréal. La normale pour ce mois de l’année est de 60 cm. « Tout indique qu’on va l’atteindre », avance Dominic Martel. Mais l’hiver n’est pas fini. En avril 2019, on se rappellera qu’il était tombé deux fois plus de neige que la normale de saison (13,2 cm). Montréal avait reçu 29 cm, à quelques jours d’intervalle. Pour en venir à bout, la Ville avait dû prolonger les contrats de déneigement qui finissent à la mi-avril. Revu à la hausse en novembre dernier, le budget de déneigement de la Ville atteint 166,4 millions.