Dans l’axe est-ouest, l’A40 sera fermée à partir de la sortie 60 jusqu’à l’entrée prochaine de l’autoroute, de part et d’autre de l’échangeur.

L’échangeur des autoroutes 13 et 40, dans l’ouest de Montréal, où circulent quotidiennement jusqu’à 200 000 véhicules, sera presque complètement fermé à la circulation pour toute la fin de semaine afin de permettre la démolition d’un vieux pont d’étagement au-dessus de l’autoroute la plus utilisée de la métropole.

Bruno Bisson

La Presse

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) appréhende des épisodes de congestion si importants qu’il n’a programmé aucune autre entrave majeure sur le réseau autoroutier de Montréal en vue de ce week-end, y compris dans l’échangeur Turcot. Dans la mesure du possible, les automobilistes devraient éviter complètement le secteur, affirme un porte-parole du Ministère, Benoît Lachance.

C’est une entrave exceptionnelle, on ne s’en cache pas. Fermer l’autoroute 40 et ses voies de desserte pour toute une fin de semaine, dans les deux directions, c’est un mouvement de circulation au complet qu’on interrompt dans l’île de Montréal », dit le porte-parole.

Les chemins de détour (voir plus bas) seront balisés à l’aide d’une signalisation temporaire. La présence policière sera accrue, tant sur le réseau autoroutier que sur les artères locales avoisinantes. Des remorqueuses, précédées de camions-flèches, seront présentes en permanence pour intervenir rapidement, en cas de besoin.

De plus, selon M. Lachance, tous les panneaux à message variable installés sur les autoroutes préviendront les usagers de la route de cette fermeture majeure, loin en amont de Montréal, afin qu’ils modifient leur itinéraire avant d’être pris dans un bouchon de circulation, à quelques kilomètres de l’entrave.

L’entrave

L’autoroute 40 et ses voies de desserte, dans les deux directions, de même que l’autoroute 13, en direction sud, seront complètement fermées à compter de 23 h vendredi soir jusqu’à 5 h lundi matin.

Dans l’axe est-ouest, l’A40 sera fermée à partir de la sortie 60 jusqu’à l’entrée prochaine de l’autoroute, de part et d’autre de l’échangeur. Dans l’axe nord-sud, l’autoroute 13 Sud sera fermée à partir de la sortie 6 jusqu’à l’entrée suivante située au sud de l’A40.

Bien que les tronçons d’autoroute fermés soient relativement courts, le ministère des Transports recommande fortement aux usagers de modifier leur itinéraire longtemps avant d’arriver aux entraves. De part et d’autre du chantier, de longues files de voitures pourraient se former en raison du refoulement de véhicules dans des chemins de sortie qui ne sont pas faits pour accommoder de gros volumes de circulation.

Les détours

Selon le MTQ, l’autoroute 20 devrait constituer l’itinéraire de remplacement de la plupart des automobilistes qui doivent traverser l’île de Montréal d’est en ouest, et vice-versa, au cours de la fin de semaine.

Les automobilistes de la Rive-Sud devraient quant à eux privilégier l’utilisation de l’autoroute 30. L’A30 traverse la Montérégie, contourne complètement l’île de Montréal et rejoint l’autoroute 20 à chaque bout de l’île.

« Si on prend une destination comme l’aéroport international Trudeau à Dorval, la route d’accès privilégiée sera l’autoroute 520. Pour les automobilistes qui arrivent de la banlieue nord ou de Laval, par exemple, on recommande l’autoroute des Laurentides [A15 Sud] jusqu’à l’autoroute 40, et de prendre celle-ci en direction ouest jusqu’à la sortie pour l’A520, qui mène directement à l’aéroport », a expliqué M. Lachance.

En raison des détours proposés, le trafic des autoroutes 20 et 520 risque d’être beaucoup plus lourd qu’à l’habitude, un jour de week-end.

Plus de 100 000 véhicules circulent chaque jour sur l’A40 à hauteur de l’A13, et un nombre équivalent de véhicules empruntent quotidiennement les ponts d’étagement de l’A13 qui surplombent l’A40 et ses voies de desserte.

Les entraves du week-end devraient constituer la principale fermeture d’autoroute liée à la reconstruction des ponts d’étagement de l’A13. La reconstruction de l’échangeur qui relie entre elles les autoroutes 13 et 40 est un chantier de près de 60 millions de dollars. La fin des travaux est prévue en 2021.