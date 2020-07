La mairesse de Brossard, Doreen Assaad, estime qu’il y a un manque d’encadrement des messages et des propos à caractère raciste, haineux et discriminatoire sur la plateforme de médias sociaux.

(Brossard) L’une des plus grandes banlieues de Montréal, la ville de Brossard, a annoncé mercredi qu’elle interrompait à son tour ses placements publicitaires sur Facebook pour tout le mois de juillet.

La Presse canadienne

La mairesse de Brossard, Doreen Assaad, estime qu’il y a un manque d’encadrement des messages et des propos à caractère raciste, haineux et discriminatoire sur la plateforme de médias sociaux.

La municipalité de la Montérégie qui compte plus de 89 000 habitants dénombre près de 60 communautés culturelles sur son territoire. Environ 37 % de la population de Brossard provient de divers horizons culturels, avec une forte représentation de la communauté asiatique.

La mairesse Assaad exige de Facebook un contrôle plus strict des messages qu’elle diffuse dans le but de lutter contre la haine et le racisme.

En début de semaine, la Ville de Québec a annoncé qu’elle interrompait ses placements publicitaires sur la plateforme Facebook. Vendredi dernier, le gouvernement du Québec a suspendu ses achats de publicités sur Facebook pour juillet, une décision qui s’applique à tous ses ministères et aux organismes gouvernementaux.