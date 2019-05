Hausse de 15 % des coûts du déneigement à Montréal

Les élus municipaux savaient que l'hiver « atypique » que les Montréalais viennent de traverser coûterait cher en déneigement. On commence à avoir une idée de la facture finale : le conseil municipal devra approuver lundi des dépassements de coûts de 15 % pour une trentaine de contrats liés à l'enlèvement de la neige.

La valeur totale de ces contrats était de 100,2 millions, sur un budget de déneigement de 166 millions pour l'hiver 2018-2019. Les frais supplémentaires pour ces contrats atteignent 15,6 millions.

Si la même tendance s'observe pour la totalité du budget lié à la neige, les dépassements de coûts pourraient atteindre 25 millions.

En février dernier, au coeur de l'hiver, le président du comité exécutif et responsable des finances, Benoît Dorais, avait admis que le budget prévu serait insuffisant pour enlever toute la neige, tombée en quantité « exceptionnelle ».

La ville a reçu 208 cm de neige au cours de l'hiver 2018-2019, alors que la moyenne est de 190 cm.

Plus d'opérations d'épandage

« Au-delà des précipitations qui ont été un peu plus abondantes que la normale, le facteur exceptionnel découle de la fréquence des précipitations de neige et de pluie, couplée aux variations de température importantes mais courtes qui ont empêché la neige et la glace de fondre », peut-on apprendre dans les documents municipaux.

« Ces cocktails météorologiques ont eu comme conséquence une augmentation moyenne de 60 % des opérations d'épandage trottoirs (40 au lieu de 25). De plus, il y a eu six opérations complètes de chargement de la neige et une autre opération de chargement partiel. »

Environ 60 % de la neige est ramassée lors d'un hiver normal, mais ce taux a grimpé à 67 % cette année, expliquent les responsables. Au total, 14 millions de mètres cubes de neige ont été transportés vers les dépôts, comparativement à une moyenne de 12 millions.

L'année dernière, le déneigement avait coûté de 200 à 225 millions, alors que le budget prévu était de 163 millions.

Un hiver 2018-2019 « atypique »

Les documents présentés au conseil municipal justifient ainsi les sommes supplémentaires nécessaires pour payer le déneigement :

• Un début de saison précoce le 13 novembre 2018 ;

• Des températures souvent en dessous de la normale ;

• Plus de pluie que la normale ;

• Peu de refonte en raison des périodes de redoux trop courtes ;

• Plusieurs épisodes de variations de température importantes causant du gel et du dégel.