D'importantes chutes de neige attendues au Québec

À peine commençait-elle à fondre que la neige recouvrira de nouveau le sud du Québec d'un épais manteau blanc. Jusqu'à 25 centimètres pourraient tomber sur Montréal et ses environs d'ici mercredi, alors que plus au nord, dans Charlevoix, on annonce de 50 à 70 centimètres de neige.

Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale pour plusieurs régions de la province.

À Montréal, la pluie devrait se changer en neige au courant de la nuit de lundi à mardi. Les chutes de neige seront parfois fortes durant la journée de mardi et on prévoit une accumulation allant jusqu'à 20 centimètres, à laquelle pourraient s'ajouter un autre 5 centimètres la nuit suivante.

Les températures varieront autour de 0. «La neige sera lourde et on ne s'attend pas à ce qu'il y ait de la poudrerie», indique Yvan Dubé, météorologiste à Environnement Canada. Il y aura un certain impact causé par le vent, mais la visibilité ne risque pas d'être particulièrement affectée.

Le soleil ne sera de retour que jeudi dans la région métropolitaine, avec des températures légèrement au-dessus de 0, et ce pour le reste de la semaine.

Les mêmes quantités de neige que pour le Grand Montréal, soit environ 25 centimètres, sont prévues en Mauricie et dans région de Québec.

Plus à l'est, en montagne, les chutes seront encore plus massives, avance M. Dubé. Une «importante tempête hivernale» s'annonce pour Charlevoix, qui aura le droit à la plus grande bordée de neige : jusqu'à 70 centimètres pourraient tomber entre lundi soir et mercredi.