Journée sans électricité, recyclage, récupération de l’eau de pluie, compostage, etc. La liste des mesures vertes est longue, au CPE L’Arche de Noé.

Ce qui frappe avant même de franchir les portes du centre de la petite enfance (CPE), c’est la quantité de gros bacs de recyclage. Les bleus. La Ville de Laval a fait exception, elle a consenti le double. Ensuite, il y a un bac pour récupérer les piles, un autre pour les masques et les gants, puis l’autre afin que les parents puissent déposer des cartons et emballages qui serviront à bricoler.

Bienvenue au CPE L’Arche de Noé, rue Jacques dans le quartier Fabreville, un univers où les idées vertes sont dans tous les recoins. Le programme durable et écologique auprès des enfants est tel qu’il a obtenu une distinction internationale dans le milieu des services de garde (OMEP World, Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire).

Il n’est pas 10 h le matin, un froid mordant règne à l’extérieur, mais déjà les enfants se préparent à une sortie. Ici, l’éducation par la nature est le mot d’ordre. Ça fait partie de la politique environnementale interne.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Il est à peine 10 h le matin, et déjà les enfants sont en train de jouer dehors.

La directrice générale de l’établissement de 80 enfants d’âge préscolaire, Mélanie Bélanger, explique que des combinaisons de pluie ont été achetées pour permettre aux enfants de jouer dehors beau temps, mauvais temps. Il y a les activités traditionnelles hivernales, notamment la raquette, et celles d’été, comme le jardinage, les deux mains dans la terre. Les enfants mangent les légumes qu’ils ont semés, arrosés, vus pousser, et qu’ils ont cueillis dans leur potager. Ils sont appelés à participer au programme de compostage, à la récupération de l’eau de pluie.

Lors du passage de La Presse, un gratin de thon sauce béchamel, carottes et chou-fleur mijotait pour le dîner. Le menu du CPE est pesco-végétarien, il y a du poisson au menu une fois par semaine. Les œufs sont permis. Les produits sont locaux dans la mesure du possible. Au lieu des pellicules de plastique, des couvercles réutilisables servent à recouvrir les restants. Sans oublier les bouteilles d’eau réutilisables, les napperons et les serviettes en tissu au lieu du rugueux papier brun.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le menu pesco-végétarien du CPE L’Arche de Noé. Lors du passage de La Presse, il y avait du thon au menu.

Le virage vert a commencé en 2018 dans ce centre subventionné, explique la directrice, Mélanie Bélanger. Cette dernière ne s’en cache pas, c’est « exigeant, c’est essoufflant ». Il y a la paperasse à remplir. Et c’est coûteux. Un comité de développement durable a été mis sur pied avec la collaboration du personnel et des parents.

Au bout du couloir, deux éducatrices animent des activités dans un local où il n’y a pas de jouets en plastique. Il y a des morceaux de bois, des cartons, des cocottes de sapin dans une boîte en carton. « Au début, il a fallu encourager les enfants, mais le local pique leur curiosité. Avec les cocottes, ils peuvent créer toutes sortes de jouets. Ça laisse place à l’imagination, à la création », indique Laurence, l’une des éducatrices.

Carine Marina est directrice adjointe, elle est le bras droit de la directrice. Elle pointe une tirelire en bois confectionnée à la main. Elle permet aux parents de déposer des contributions volontaires. Des campagnes de financement servent à financer les mesures vertes, notamment l’achat de loupes pour observer les insectes, dit-elle.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les enfants ont chacun un napperon lavable, leur débarbouillette afin de réduire les déchets et d’économiser le papier brun. Le CPE a développé une politique environnementale avec plusieurs mesures à mettre en place.

C’est du travail, mais on voit le résultat chez les enfants. Par exemple, un parent m’a déjà raconté que son enfant l’a arrêté alors qu’il s’apprêtait à jeter une pelure de banane aux poubelles. “Ça va au compost”, a-t-il rappelé à sa mère. Carine Marina, directrice adjointe au CPE L’Arche de Noé

Au Québec, l’organisme Environnement Jeunesse chapeaute « CPE durable », un programme reconnu par le ministère de la Famille. Celui-ci vise à conscientiser et outiller les prochaines générations à prendre soin de la planète. Environ 85 services de garde en sont membres dans 14 régions de la province. Deux ont décroché l’excellence : L’Arche de Noé de Laval et le CPE La Petite-Patrie, situé dans le quartier Rosemont à Montréal.

« On remarque qu’il y a un engouement dans les services de garde. Du dynamisme, de la volonté. Plus un CPE avance dans le programme, plus les critères sont élevés, notamment avec la mise en place d’une politique environnementale, d’actions écologiques en continu », précise Stéphanie Pellerin, coordonnatrice des programmes d’accompagnement à Environnement Jeunesse.

Maxime Côté, directeur général du CPE La Petite-Patrie, est fier de raconter que son centre a décroché le « niveau excellence » trois années de suite. Il explique que les mesures se sont mises en place une à une depuis une dizaine d’années. Aujourd’hui, le CPE d’une capacité de 160 enfants fabrique même son savon.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’équipe de L’Arche de Noé de Laval. De gauche à droite : Monique Talbot, Carine Marina, Annick Drouin, Mélanie Bélanger, Martine Bertrand et Lizbeth Irene Gallego Robles.

« Les employés sont des ambassadeurs », dit-il.

Au-delà du virage vert, il y a un impact positif sur le personnel, les éducatrices, estime M. Côté. Selon le directeur, l’essentiel est de rassembler les gens autour du développement durable.

« Chez nous, il n’y a pas eu d’épuisement professionnel depuis quatre ans. On a des mesures d’inclusion. Notre stationnement a été adapté pour les gens à mobilité réduite. Nos employés ont des tarifs préférentiels pour utiliser le transport collectif. Les gens veulent travailler chez nous. D’ailleurs, je reçois des candidatures fréquemment. »